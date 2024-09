El spin-off de "The Walking Dead" aterriza en AMC

Los zombies están de regreso y, tras haber cogido acento de Barcelona, Galicia, Aragón y Valencia, la segunda temporada de "The Walking Dead: Daryl Dixon – The Book of Carol" aterriza el próximo 3 de octubre en AMC, después de pasarse semanas grabando la tercera parte de la misma en nuestro país. Esta ficción deriva del producto original, y está protagonizada por uno de los personajes más queridos de "The Walking Dead", Daryl Dixon.

Muchas de las aventuras lideradas por el personaje al que da vida el actor floridano Norman Reedus van a tener lugar en nuestro país, tal y como confirmó Melissa McBride, quien da vida a la coprotagonista de la serie, Carol, en la pasada Comic-Con celebrada en San Diego (Estados Unidos). "Comenzaremos a rodar allí en unas pocas semanas la tercera temporada. ¡Estoy tan emocionada!", exclamó con entusiasmo la actriz en su momento, pero por el momento tendremos que esperar, ya que llegan a AMC los capítulos de la segunda temporada.

Sinopsis de la segunda temporada

La segunda temporada de "The Walking Dead: Daryl Dixon – The Book of Carol" retoma los eventos donde la primera entrega los dejó, profundizando en los desafíos emocionales y físicos que enfrentan sus personajes principales, Daryl y Carol. Ambos protagonistas se ven obligados a lidiar con los fantasmas de su pasado, lo que añade una carga emocional a sus ya complicadas situaciones. Carol, por su parte, está decidida a reencontrarse con su amigo Daryl, mientras que él se debate entre seguir su camino en Francia o regresar, lo que genera un creciente malestar y tensión en el grupo conocido como el Nido. Esta lucha interna de Daryl se convierte en un elemento clave en la trama, ya que sus decisiones impactarán profundamente a los que lo rodean.

Paralelamente, el personaje de Marion Genet (interpretada por Anne Charrier) y su movimiento comienzan a tomar mayor relevancia. Su influencia crece considerablemente, posicionando a su facción, Pouvoir, en un conflicto inevitable y violento con la Unión de la Esperanza, otra fuerza que también aspira a controlar el futuro de una Francia devastada. La serie combina acción, drama y dilemas personales, mientras las diferentes facciones luchan por el poder en un entorno postapocalíptico, sumando nuevas capas a la narrativa y construyendo un enfrentamiento que amenaza con cambiar el destino del país y de los protagonistas.

Acento español en la tercera

Para la tercera temporada de la serie, han contado con nuevas incorporaciones, siendo las más destacadas los actores Eduardo Noriega, Óscar Jaenada y Alexandra Masangkay, que formarán parte del reparto principal, mientras que Hugo Arbués y Candela Saitta, entre otros, se unen como actores de reparto.