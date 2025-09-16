HBO Max fija la tercera temporada de 'Euphoria' para la primavera de 2026

La tercera temporada de 'Euphoria' está cada vez más cerca de ver la luz tras dejar atrás los retrasos por la huelga de guionistas que se produjo en 2023 y otros contratiempos que congelaron sus grabaciones. Tras la celebración de los Premios Emmy 2025, el presidente y director ejecutivo de HBO Max, Casey Bloys, ha adelantado cuando llegará a la plataforma.

En una entrevista para el semanario estadounidense dedicado al cine y a la cultura popular, 'Variety', Bloys ha anunciado que el regreso del drama adolescente protagonizado por Zendaya, Angus Cloud o Sydney Sweeney está previsto para la primavera de 2026, aunque por el momento no hay una fecha confirmada.

La diferencia temporal entre las dos primeras temporadas fue notable y es algo que volverá a suceder con la próxima entrega. La primera temporada se estrenó en junio de 2019. Sin embargo, debido a la pandemia y a los conflictos de agenda de los actores, la segunda temporada no llegó a las pantallas hasta enero de 2022, casi tres años después. Durante este largo parón, se emitieron dos episodios especiales, centrados en los personajes de Rue y Jules, que sirvieron de puente narrativo entre ambas temporadas.

Los nuevos episodios tendrán acento español con la incorporación al elenco de la cantante Rosalía o la actriz Priscilla Delgado, conocida por su papel de Lucía en 'Los Protegidos' y por haber formado parte de series como 'El Internado' o 'Los hombres de paco'. Ambas se unirán a los actores principales, que han sido confirmados: Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Hunter Schafer y Colman Domingo.

Desde su estreno en 2019, la serie creada por Sam Levinson ha cautivado a la audiencia con su audaz y cruda representación de la vida adolescente al explorar las complejidades de un grupo de estudiantes de secundaria en la ciudad ficticia de East Highland, California, que navegan por un mundo inestable de drogas, trauma, sexo, identidad y redes sociales.