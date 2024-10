Tremor: música entre las sombras

Un retiro en busca de paz y tranquilidad se convierte, a veces, en todo lo contrario: una auténtica pesadilla. Ese es el punto de partida de "La última noche en Tremor", la nueva miniserie que Netflix estrena mañana, y que cuenta con Oriol Paulo como gran cerebro tras las cámaras. Con Javier Rey, Ana Polvorosa y Willy Toledo al frente del reparto, la historia se desarrolla en Tremor, un pequeño pueblo costero del norte de España, donde un músico intenta escapar del caos de su vida. Lo que Álex, el protagonista, no sabe es que esta calma aparente está a punto de transformarse en algo mucho más oscuro.

Basada en la novela "La última noche en Tremore Beach" de Mikel Santiago, la serie sigue a Álex, un compositor de bandas sonoras que llega a Tremor con la esperanza de encontrar la inspiración necesaria para completar su última obra. Sus únicos vecinos, Leo (Willy Toledo) y María (Pilar Castro), parecen amigables, mientras que Judy (Ana Polvorosa), la dueña de la pensión donde se hospeda, despierta su interés romántico. Sin embargo, la tranquilidad del lugar se ve interrumpida por una terrible tormenta. Álex es alcanzado por un rayo, y desde entonces empieza a tener visiones perturbadoras, que poco a poco distorsionan su realidad.

La trama de "La última noche en Tremor" te atrapa, incluso si el ritmo no es vertiginoso. Lo que la hace destacar es esa sensación constante de tensión que va in crescendo, a pesar de que, a primera vista, parece que todo se mantiene bajo control. Javier Rey se mete de lleno en la piel de Álex, un personaje complejo, cargado de traumas. "Era una construcción compleja, desde antes del nacimiento de mi personaje. El trabajo previo fue esencial", comentó el actor a LA RAZÓN sobre cómo abordó el papel. Y ese trabajo se nota. Rey transmite a la perfección la angustia de un hombre al borde del colapso, atrapado entre la realidad y sus propias ¿alucinaciones?

A pesar de que algunos papeles secundarios puedan parecer menores, todos tienen un peso importante en la trama, que es como un gran puzle donde cada pieza cuenta. La relación que Álex establece con sus vecinos y con Judy va revelando matices a lo largo de los episodios, creando un clima de desconfianza que mantiene al espectador preguntándose en quién puede confiar realmente el protagonista. Y es que el trabajo coral del reparto eleva la serie a niveles que la hacen realmente sobresaliente. Ana Polvorosa, por su parte, brilla en su papel de Judy. "Conecté con lo que quería contar Oriol. Me sentía en el momento adecuado para abordar a mi personaje", confiesa la actriz sobre su trabajo en la serie. Especialmente en el cuarto episodio, Polvorosa lleva a Judy a un nivel de intensidad que es difícil de olvidar.

La serie también se adentra en temas más profundos, como los traumas y las enfermedades mentales. No es solo un thriller psicológico, sino una reflexión sobre cómo los eventos del pasado pueden perseguirnos y arrastrarnos hasta el límite. En este sentido, el respeto con el que se tratan estas cuestiones es otro de los puntos a destacar. No se busca juzgar a los personajes, sino que se les da la oportunidad de desnudarse emocionalmente ante el espectador. "Es inevitable que los procesos traumáticos te acompañen, aunque intentes desconectar", explica Polvorosa, refiriéndose a la dificultad de dejar atrás un personaje tan intenso como el suyo.

La música, compuesta por Fernando Velázquez, resulta vital en "La última noche en Tremor". No solo acompaña las escenas, sino que se convierte en un personaje más, marcando el tono de la serie y añadiendo profundidad a la narrativa. Cada nota parece estar diseñada para arrastrarte aún más dentro de este universo oscuro y retorcido que ha creado Oriol Paulo. "Tengo una lista de reproducción entera relacionada con esta serie. Cada vez que la escucho, me transporta al lugar exacto de las sensaciones del rodaje. Hay algunas canciones que ya no puedo escuchar", afirma Javier Rey, destacando el papel fundamental que juega la música en la serie.

Por todo esto, "La última noche en Tremor" no es solo un thriller psicológico; es un ejercicio de estilo y contenido que combina tensión, personajes profundamente elaborados y una narrativa que, a pesar de su calma aparente, consigue engancharte desde el primer momento. Es un rompecabezas emocional que se va resolviendo poco a poco, manteniendo al espectador siempre alerta.Oriol Paulo demuestra una vez más que sabe cómo manejar el suspense, y el resultado es una serie que deja huella.

La cinematografía como protagonista en Tremor

Aunque nació y fue concebida como una serie, «La última noche en Tremor” destaca por su marcada vocación cinematográfica. No solo por la maravillosa fotografía de los paisajes asturianos de Puerto de Vega, en el concejo de Navia, que dan una dimensión especial a la imagen, sino por la concepción misma de la producción, que se siente como ocho películas consecutivas, incluso si tenemos en cuenta su duración. Cada episodio tiene una luz, enfoque y tono únicos, lo que aporta una riqueza visual y narrativa digna del cine. Esta estructura convierte la serie en una experiencia diferencial.