La UER abrirá "un amplio debate" para "reflexionar" sobre todos los aspectos de Eurovisión de cara a 2026

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) (EBU, por sus siglas en inglés) llevará acabo un "amplio debate" con las emisoras participantes en el Festival de Eurovisión para "reflexionar y obtener opiniones sobre todos los aspectos del evento de este año" como parte del proceso de planificación de la 70º edición que tendrá lugar en 2026. Así lo asegura el director de Eurovisión, Martin Green, en una declaración trasladada este martes a Europa Press, respecto a si la UER estaría dispuesta a modificar el sistema de votación del concurso si hay consenso entre los países participantes.

"Ahora que el evento ha concluido, tendremos un amplio debate con las emisoras participantes para reflexionar y obtener opiniones sobre todos los aspectos del evento de este año como parte de nuestro proceso de planificación para el 70º Festival de la Canción de Eurovisión del año que viene", ha precisado. En este sentido, Martin Green ha defendido que mantienen un "contacto constante con todas las emisoras participantes" y se toman "muy en serio sus preocupaciones". "Podemos confirmar que hemos estado en contacto con RTVE y otras emisoras desde la gran final del sábado en relación con la votación del concurso", ha remachado. Respecto la solicitud de RTVE que ha pedido abrir un debate sobre el televoto en el certamen para valorar si la forma en que se hace es la más adecuada, Martin Green ha destacado que el proceso de votación de Eurovisión es "el más avanzado del mundo" y ha puesto en valor que "un amplio equipo de profesionales verifica los resultados de cada país para descartar cualquier patrón de votación sospechoso o irregular".

"Un supervisor de cumplimiento independiente revisa los datos de votación del jurado y del público para garantizar la validez del resultado", ha declarado, para después añadir que la firma neerlandesa Once.net "ha confirmado que se registró una votación válida en todos los países participantes en la gran final de este año y en el resto del mundo". Además de RTVE, la televisión neerlandófona de Bélgica VRT y la Corporación Nacional de Radiodifusión de Islandia (RÚV) han exigido más transparencia y una auditoría sobre el televoto en Eurovisión, después de que la representante de Israel, Yuval Raphael, superviviente de los atentados de Hamás de 2023, ganara el televoto. Su país ganó el voto popular con 297 puntos, por encima de Estonia (segunda con 258), Suecia (tercera con 195) y de la ganadora Austria (cuarta con 178).

Del jurado profesional, Israel obtuvo 60 puntos. Verifica RTVE ha dado a conocer que una investigación de la UER ha revelado que la Agencia de Publicidad del Gobierno de Israel, que trabaja con instituciones y empresas públicas del país, propagó anuncios a través de productos de Google en los días previos a la final del festival celebrado en Basilea (Suiza). Así, difundió instrucciones sobre cómo votar por Yuval Raphael, intérprete de la canción 'New Day Will Rise'. Según ha detallado, el 20 de abril se creó una cuenta en YouTube que publicó 89 vídeos de la cantante dirigidos a 35 países, entre el 6 y el 16 de mayo, con 8,3 millones de visualizaciones. "El análisis de los vídeos no ofrece evidencia de inteligencia artificial, lo que indica que Raphael estuvo directamente implicada en la creación de los vídeos", sostiene el informe de UER.

Verifica RTVE ha señalado que estas piezas audiovisuales mostraban a la artista israelí pidiendo el voto en diferentes lenguas, destacando su número de participación, el 14 en la semifinal y el 4 en la final, y recordando las reglas del voto múltiple. El 6 de mayo, la cuenta publicó 16 vídeos dirigidos a otros tantos países. Doce de esos países, Armenia, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Georgia, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Montenegro y Serbia compitieron en la misma semifinal que Israel. El 16 de mayo, la víspera de la gran final, el canal publicó 73 vídeos dirigidos a 35 países pidiéndoles el voto para Israel y recordando el número de participación, el 4. Finalmente, ha indicado que, según Google Ads Transparency Center, los anuncios fueron colocados por una cuenta verificada del Gobierno israelí, aunque el canal de YouTube no estaba etiquetado oficialmente como gubernamental. La Unión Europea de Radiodifusión no sancionará a RTVE por la emisión este sábado de un mensaje en favor de Palestina justo antes de iniciar la retransmisión oficial de la final de la 69ª edición del Festival de Eurovisión. "RTVE es responsable de cualquier contenido emitido fuera de la retransmisión del Festival de Eurovisión", han indicado a Europa Press fuentes del organismo organizador del certamen preguntadas sobre si la Corporación pública está siendo investigada y si será sancionada por emitir el mensaje: "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina".

En cuanto al polémico patrocinio de la empresa israelí de cosméticos Moroccanoil, las fuentes de la UER consultadas por Europa Press han defendido que se trata de una "empresa global con sede en Nueva York" que "ha sido un valioso patrocinador del Festival de la Canción de Eurovisión desde 2020". "Nos complace que nuestra colaboración haya continuado en 2025", ha señalado. "Ningún patrocinador tiene influencia ni impacto directo en el contenido editorial del Festival de la Canción de Eurovisión, ni en la participación de ninguna emisora miembro de la UER", han subrayado las citadas fuentes. En abril, el presidente de RTVE envió a la organización de Eurovisión una carta en la que pedía un debate sobre la presencia de Israel en el certamen. Otros países se sumaron a la petición, como Eslovenia, Islandia, Irlanda o Bélgica.