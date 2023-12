El último informativo de Pedro Piqueras ya tiene fecha

Hace unas semanas salía a la luz el nuevo fichaje de Informativos Telecinco, Carlos Franganillo, el cual sería el sustituto de Pedro Piqueras. El periodista albaceteño se despedirá del que ha sido su lugar de trabajo durante 17 años a finales de diciembre de 2023. Sin saber cual sería la fecha exacta, muchos han sido quienes han especulado, más aún tras la entrevista que Piqueras concedió a Risto Mejide en ‘viajando con Chester’.

El propio periodista ha sido, mediante una entrevista en diario El País, el que ha desvelado la fecha exacta de su partida. “Me quedan, de lunes a jueves, de hoy hasta el 21 de diciembre”, ha dicho al citado medio. Por tanto, el mítico presentador de los informativos nocturnos de la cadena ubicada en el barrio de Fuencarral se despedirá el próximo 21 de diciembre.

Pedro Piqueras y Carlos Franganillo Mediaset / RTVE

A partir de 2024, su lugar a las 21 horas de la noche pasará a ser ocupado por Carlos Franganillo, su sustituto, y al que le dedicó unas emotivas palabras. ‘’Carlos Franganillo, mi sustituto, es un periodista estupendo. En cierto modo nos parecemos a la hora de tratar la información. Es más joven, tiene mucho futuro por delante y está muy preparado’’, decía en el espacio de Cuatro conducido por Mejide para hablar también de todo el tiempo que llevaba dándole vueltas a su jubilación.

‘’Le llevo dando muchas vueltas y era difícil escoger el momento. Lo pensé al final de la pandemia, pero enseguida estalló la guerra de Ucrania y no me parecía el momento de irme. He escogido el momento, se lo dije a Salem y la nueva administración se ha portado de maravilla en ese sentido. Firmé mi salida en primavera, pero venían acontecimientos como las Elecciones Generales anticipadas. Me tenía que quedar, lógicamente, hasta que pasara la investidura.

Ya me siento liberado en cuanto al compromiso de no irme con las cosas inacabadas

”.