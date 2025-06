Valeri Cuéllar arremete contra Sheila Casas en medio de la polémica con Ábalos: "Amarra bien tu lengua..."

Esta semana, Valeri Cuéllar ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas. La escort de lujo transexual que desveló haber tenido un affaire con Álvaro Muñoz Escassi señalaba hace unos días que había participado en las juergas de José Luis Ábalos, exministro de Fomento y uno de los principales investigados del caso Koldo.

Nada más hacerse eco de esta noticia, Ábalos procedió a desmentir a Cuéllar en su perfil de X (antiguamente Twitter). "Lo que me faltaba, que me endosaran una historia con este ser", criticaba el exdiputado, quien tachaba de bulo la información difundida por la escort.

Tras conocerse que Ábalos y Cuéllar se han denunciado mutuamente, 'Vamos a ver' ha anticipado que la colombiana ha saltado a la palestra para arremeter contra otra persona que poco tiene que ver en este hipotético affaire. Se trata de Sheila Casas, hermana de Mario Casas y pareja sentimental de Escassi.

Ha salido escaldada tras opinar

Después de que los periodistas preguntasen a Casas acerca de la trama que se estaba formando alrededor de la examante de su novio, la abogada no se cortaba a la hora de responder. "Si ahora ha querido sacar más cosas de más personas queriendo perjudicar... Este tipo de personas que solo siembran el mal reciben el mal porque solo quieren hacer daño", aseveraba Sheila.

"Yo creo que miente bastante, que miente mucho", añadía Casas, antes de que la prensa acudiera a su pareja para saber su opinión sobre la polémica. "No veo nada ni sé nada. ¿Tú te crees que a mí me puede afectar algo?", concluyó sin intención de elaborar su argumento.

La respuesta de Valeri hace reflexionar en plató

Tras haber conocido el testimonio de Sheila Casas, la réplica de Cuéllar no se hizo de esperar. A través de sus redes sociales, la escort advertía a la abogada de que se mantuviera al margen y no hablase de más. "Usted señora o señorita Sheila Casas, no entiendo por qué opina de algo que usted no sabe ni me ha servido de colchón [...] Mejor hágase a un lado y al margen mío y amárrese la lengua y preocúpese por su novio, no por opinar en algo que a usted no le importa", comentó.

"Me he mantenido al margen y bastante información me llega de usted, así que mejor a metros conmigo. Amarra bien tu lengua, no eres un angelito", añadía en su respuesta la colombiana, quien amenazaba con "revivir el pasado de Escassi". En el plató de 'Vamos a ver', Cristina Tárrega sentenciaba el polémico intercambio de opiniones rompiendo una lanza a favor de Valeri. "He visto a Sheila muy torpe. Te hace un traje, no tiene nada que perder", señaló la colaboradora.