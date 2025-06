Valeri advierte a Ábalos con sacar las pruebas de sus encuentros: "Se pueden demostrar ante un juez"

Por si la trama Koldo no fuera ya lo suficientemente disparatada, un nuevo giro de los acontecimientos vuelve a demostrar que la crónica social y política no están tan alejadas como los periodistas autollamados “serios” quieren hacer creer. Valeri Cuellar, examante de Escassi, cuyo affaire provocó el final de la relación del jinete y María José Suárez, asegura en la revista “Lecturas” que fue una de las prostitutas de las que se habla en los audios de José Luis Ábalos.

Un supuesto acercamiento al exministro que este ha distinguido tajantemente en sus redes sociales, llegando incluso a faltar a Valeri. “Además de mentira, esto es demencial. No conozco de nada al tal Valeri Cuellar. Nunca antes sabía ni siquiera de su existencia. Lo que es indudable que se trata de un personaje siniestro que se apunta al circo mediático para adquirir notoriedad, pero la culpa de permitirlo es del medio que le da cobertura a esta mentira, a este engaño y a esta argucia. Lo que me faltaba es que me endosaran también una historia con este ser”, escribió en su cuenta de X, otrora Twitter.

Las pruebas que Valeri guarda bajo la manga

Lejos de amedrentarse ante las amenazas de demandas, Valeri mantiene su versión y asegura que conoció a Ábalos hace unos seis años, poco después de llegar a España. Entonces, no tenía ni idea de quién había contratado, siempre supuestamente, sus servicios, hasta que hace unas semanas “empezó a salir toda la mierda” y ató cabos.

Fue entonces cuando decidió dar un paso al frente y revelar su encuentro con el político. Asegura que tiene pruebas que demuestran la veracidad de sus palabras, aunque no está dispuesta a mostrarlas públicamente: “No se puede”.

Valeri, la amante de Álvaro Muñoz Escassi Ni que fuéramos Shhh

De hacerlo, será en sede judicial: “Solo se pueden enseñar ante un juez”. Cuéllar no se deja intimidar y se muestra tranquila ante la vorágine informativa, aunque recalca que, en lo que a ella respecta, “solo he hablado de mi vida, de un trabajo que hice, pero no sé nada de todo lo demás”. Deja claro así que desconoce todo lo relativo al caso Koldo y que su relación con Ábalos fue meramente “profesional”, nada que ver con otros nombres como Jessica o Anaís, conocida en el cine para adultos como Leticia Hilton, que intentó evitar que los agentes de la UCO incautaran un disco duro durante el registro de la casa del exministro.

Con Valeri ya son varias las mujeres relacionadas con Ábalos, todas con perfiles distintos y algunos controvertidos que ponen de manifiesto las inclinaciones pasionales del exministro.