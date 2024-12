El zasca de Sonsoles Ónega a María del Monte

Sonsoles Ónega protagonizó un momento inesperado en "Y ahora Sonsoles" al tratar el tema de las críticas hacia David Bustamante por su nuevo aspecto físico. Durante la conversación, la presentadora lanzó un comentario a María del Monte que, aunque hizo reír a los presentes, también la llevó a disculparse al instante.

El debate comenzó con Sonsoles refiriéndose a los comentarios en redes sociales sobre el aumento de peso y el cambio de peinado del cantante. "David Bustamante reaparecía este fin de semana en un concierto y su imagen ha dado muchísimo que hablar... Ya es lo que nos faltaba por ver", introdujo la presentadora, mostrando su incomodidad por la superficialidad de estas críticas.

Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando María del Monte intentó defender la diversidad de cuerpos, poniendo su propio ejemplo: "Hay que ser consciente... si yo tuviera que anunciar bañadores...", empezó a decir. Antes de que pudiera terminar, Sonsoles le interrumpió con un comentario jocoso: "Hombre, dirías que no".

El comentario provocó carcajadas en el plató, pero María del Monte no dejó pasar el momento sin ironizar. "Bueno, después hablamos... Sabéis que me traumatizo muy pronto", replicó la cantante, generando más risas entre los colaboradores. Sonsoles, consciente de la incomodidad que podía haber causado, respondió rápidamente: "Bueno, perdón, perdón".

María del Monte aprovechó el momento para lanzar un mensaje más profundo. "No entiendo por qué debe haber solo una talla ideal. ¿Por qué tiene que estar la 38 como estándar y no también la 42 o la 44? La salud es importante, pero no hay que obsesionarse ni mucho menos hacer leña del árbol caído", concluyó, dejando claro que la diversidad corporal debe respetarse.

Este intercambio dejó un sabor agridulce en el plató, pero sirvió para destacar la importancia de no juzgar a las personas por su apariencia física y, como bien señaló María, evitar que los comentarios malintencionados en redes sociales dañen la autoestima de quienes están en el foco mediático.