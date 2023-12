Elimina estos alimentos saludables de tu dieta si quieres perder peso

Lograr una pérdida de peso efectiva requiere la combinación de ejercicio regular, un sueño de calidad y una alimentación saludable que excluya alimentos ricos en grasas saturadas, priorizando aquellos con beneficios para la salud. A pesar de la simplicidad teórica de este enfoque, la práctica a menudo presenta desafíos que dificultan el alcance de nuestros objetivos.

Uno de los obstáculos más comunes es el hambre entre comidas, que puede llevarnos a consumir tentempiés que desequilibran la relación entre las calorías ingeridas y las quemadas por nuestro cuerpo, siendo la razón por la cual no logramos perder peso. En algunas ocasiones, ciertos alimentos podrían ser responsables de ese apetito persistente. Según The Objective, hay alimentos que forman parte de las dietas para perder peso, pero debido a su composición, pueden incitar a seguir comiendo. Por lo tanto, no serían recomendables para quienes buscan adelgazar.

Un ejemplo de ello son los yogures "light", que suelen contener altas cantidades de azúcar o carbohidratos. Si tienen un sabor dulce, podrían aumentar nuestro apetito. Se sugiere optar por yogures griegos naturales o opciones ricas en proteínas para lograr una sensación de saciedad.

Los zumos de frutas, incluso si son naturales, no son muy aconsejables. Al exprimir la fruta, se pierden muchos de sus nutrientes, incluida la fibra. Consumir la fruta entera es una opción más saludable y saciante, ya que conserva una mayor cantidad de este nutriente.

Aunque el arroz es saludable, elegir la versión integral es más recomendable para perder peso, ya que contiene más fibra, proporcionando una sensación de saciedad duradera. Optar por la versión blanca podría aumentar el riesgo de tener antojos poco saludables más tarde.

Además de excluir ciertos alimentos, incorporar aquellos que brinden saciedad acerca más al objetivo de perder peso. Verduras de hoja verde como lechuga, espinacas o acelgas, que son bajas en calorías y ricas en fibra, son opciones interesantes. Frutas como peras, manzanas o fresas, también son recomendables debido a su contenido nutricional.

Alimentos ricos en proteínas como huevos, pescado, pollo o pavo generan una sensación de saciedad y son opciones saludables para incluir en una dieta orientada a perder peso, según The Objective.