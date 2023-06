Soluciones para abordar necesidades médicas actuales y futuras

El sistema de cuidados de la salud está en constante evolución. Se producen cambios con tanta rapidez que es de vital importancia ofrecer soluciones ágiles, que permitan acelerar los diagnósticos y proporcionen herramientas adecuadas para tomar decisiones eficaces y proporcionar las mejores opciones a los pacientes. Apotheke Laboratorios, empresa pionera en la fabricación y comercialización de medicamentos de alta calidad y marca propia, dedicada a salud, calidad de vida y bienestar, ha conseguido hacerse un importante hueco en el sector farmacéutico, proporcionando soluciones muy seguras y eficaces.

Ni siquiera han transcurrido dos años desde su nacimiento y ya se ha convertido en uno de los laboratorios de referencia. Quizá por ese motivo, para Rafael Rivero González, CEO de la compañía, recibir el premio a la eficiencia e innovación «supone la materialización de un sueño del que todo farmacéutico quiere ser partícipe. Poner en el mercado medicamentos de la máxima calidad para el abordaje de las patologías más demandadas solo se puede lograr contando con el mejor equipo en sus filas. La apuesta por el mundo sanitario que han realizado Enrico y Umberto Perrone (fundadores del holding empresarial Ero Global, al que está vinculado) y su experiencia en el mundo empresarial, combinado con el esfuerzo e ilusión de todo nuestro equipo, ha conseguido que Apotheke Laboratorios haya logrado en tan poco tiempo introducir productos en el mercado capaces de competir con grandes laboratorios del panorama nacional e internacional».

Cuatro son los valores que han llevado a la compañía al lugar donde está: su compromiso con la calidad, su accesibilidad, su integridad y su innovación. Para empezar, Apotheke Laboratorios se compromete a proporcionar productos y servicios de la más alta calidad para satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes. Para continuar, creen firmemente en la importancia de hacer que la atención farmacéutica sea accesible a todo el mundo con precios justos y una atención al cliente excepcional. Otra pata importante es su transparencia en todas las operaciones y la honestidad y el respeto que les caracteriza a la hora de actuar con todos sus clientes, proveedores y empleados. Por último, no hay que olvidarse de la innovación, que juega un papel crucial en el día a día de Apotheke. Mantenerse en la vanguardia de la tecnología permite a la empresa mejorar la experiencia de sus clientes y ofrecer soluciones cada vez más eficaces e innovadoras para los pacientes. De ahí que inviertan muchos esfuerzos y recursos en I+D+i. Tal y como Rafael explica, la investigación y el desarrollo abarcan dos grandes áreas en el mundo de la farmacia. Por un lado, la creación de nuevas moléculas, con largos periodos donde se garantiza la seguridad y el valor terapéutico del medicamento. Por otro, el desarrollo galénico. Es en este campo donde se está poniendo el foco con el objetivo de desarrollar nuevas formas farmacéuticas de medicamentos, que hacen que estos sean más efectivos, más fáciles de aplicar y mejor aceptados por parte del paciente. «Nuestra principal misión reside en conseguir galénicas innovadoras y eficaces para crear medicamentos y productos cosméticos que funcionen», sostiene.

Respecto a sus referentes, el CEO de Apotheke lo tiene muy claro: «Tenemos tres modelos para introducir en nuestro vademécum una molécula: el oriental, según el cual lo que está funcionando no hay por qué cambiarlo, sino hacerlo igual; el centroeuropeo, que sostiene que mires, observes y encuentres los puntos de mejora; y el español, que establece que con los recursos justos y luchando contra viento y marea, se puede desarrollar un producto difícilmente superable. Nos sentimos identificados con los tres, pero éste último es el que más nos gusta», explica Rafael Rivero.

Sin duda, los logros de la compañía no han sido fruto de la casualidad, sino de un objetivo claro, una estrategia bien definida, una buena planificación y un equipo sólido y competitivo. «En nuestra fase de estudio y análisis nos presentaron distintos laboratorios que estaban a la venta y que, por su trayectoria, dinámica o elevado coste, no nos convencieron. Todos nos auguraban tres o cuatro años de durísimo trabajo y la mayoría creía que íbamos a desistir. Pues bien, en menos de dos años tenemos un vademécum propio y estructurado como si fuésemos un laboratorio con 8-10 años de trayectoria. Todo esto sería imposible si no contáramos con un equipo comprometido y altísimamente cualificado», declara Rafael, que no piensa bajar la guardia en el futuro: «Actualmente tenemos una red comercial y queremos llegar a todo el territorio español antes de que finalice el año. Nuestro objetivo es visitar 17.000 farmacias con una frecuencia bimensual. Por otra parte, nos hemos puesto la meta de lanzar al mercado hasta 18 referencias nuevas, siempre con la calidad y el compromiso que nos caracterizan y que buscan nuestros clientes».