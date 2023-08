Así debe abrir la caja fuerte del hotel si no recuerda la contraseña

Hay muchas personas que cuando se alojan en un hotel, no usan la caja fuerte para nada. Sin embargo, hay otras muchas que sí la utilizan para guardar documentos personales, joyas o dinero. Sobre todo cuando se encuentran fuera de la habitación.

Normalmente son muy fáciles de utilizar y suelen tener un papel con sus instrucciones para aquellas personas que nunca hayan usado este servicio gratuito. Las cajas fuertes de los hoteles, por lo común, suelen pedir una contraseña de cuatro dígitos. Contraseña que nunca se suele apuntar en ningún sitio porque se tiene la certeza de que nos acordaremos. Sin embargo, no siempre es así y lo descubres cuando introduces el pin pero la máquina no se abre porque es incorrecto.

Recomendación para cuando no te acuerdas de la contraseña de tu caja fuerte

No obstante, no ha de cundir el pánico. Pues abrir estas cajas fuertes sin esa contraseña personal es más fácil de lo que parece. Tan solo debe llamar a la recepción del hotel y explicar que se ha olvidado la contraseña de su caja fuerte y que no es capaz de abrirla.

Los empleados ya estarán acostumbrados a situaciones como esta por lo que sabrán lo que tienen que hacer. El trabajador pedirá permiso para acceder a la habitación y abrirá la caja fuerte con otra contraseña que solo tienen ellos. Dicho pin se llama 'código de administrador' y todas las cajas fuerte vienen con uno asignado. Ocurre como con el teléfono, cuando te olvidas el código PIN, el móvil te pedirá el código PUK.

Con dicho código, aunque el huésped haya olvidado su pin indicado, se abrirá la caja fuerte. Este código también es muy útil cuando los clientes ya han abandonado la habitación y han dejado cosas olvidadas dentro de la caja. Pues así el hotel no tiene que contactarles para preguntarles qué contraseña introdujeron, ya que con su propio pin asignado podrá abrir la caja fuerte.

Sin embargo, este curioso dato que saben muy pocas personas, descubre otro problema. Pues los huéspedes guardan sus pertenencias más valiosas en la caja fuerte para que nadie pueda acceder a ellas. No obstante, el personal del hotel que es el único que podría entrar en la habitación sin estar los clientes en ella, sí tiene acceso a la caja fuerte con el código de administrador. Ya depende de cada hotel a quién cede la tarea de guardar todos estos códigos, pues se supone que no todos los trabajadores deben conocer este pin para que así no haya ningún problema.

Otro dato interesante, a la par que peligroso, que suelen desconocer los huéspedes, es que el código de administrador que viene asignado a la caja fuerte por defecto suele ser cuatro o seis '9' seguidos. Si el hotel no cambia este código cuando llega a su poder, cualquier persona que conociera este dato podría robar todo lo que hay dentro de cada una de las cajas fuertes. Por lo que, los hoteles sí deberían modificar este código y tener uno personalizado para cada caja fuerte. Sin embargo, no siempre se hace.