Así es el lujoso Leiro Residence, la experiencia más parecida al paraíso en plena Costa del Sol

Como si se tratara de una ensoñación, en la malagueña Costa del Sol se esconde un refugio de paz y de lujo capaz de transportar al huésped hasta el codiciado paraíso. No es una exageración, pues este anhelado lugar toma forma en Higerón Resort, que no deja de sorprender al viajero con nuevas propuestas a cada cual más exclusiva. Buena prueba de ello es Leiro Residences que, bajo el modelo de «branded residences», pone a disposición del viajero propiedades excepcionales que cumplen todas las expectativas de quienes buscan residencias de lujo, sofisticación, intimidad y exclusividad.

En concreto, Leiro Residence se compone de 26 apartamentos y seis villas de diseño vanguardista, con una inversión tras de sí de 26 millones de euros, lo que confirma la apuesta decidida de Higuerón Developments por la costa malagueña. Basta poner un pie en cualquiera de estas nuevas estancias para entender que esto va mucho más allá de un simple alojamiento de lujo. De hecho, Leiro Residences representa a la perfección la máxima expresión de los valores que definen el ADN de Higuerón Resort: exclusividad, experiencias únicas, humanismo y sostenibilidad, poniendo a la naturaleza en el centro de todo.

La desconexión está asegurada al adentrarse en Leiro Residence. No es para menos, pues una vez aquí, no hace falta nada más. Los áticos y apartamentos disponen de una o dos habitaciones y cuentan con una superficie que va desde los 150 a los 340 metros cuadrados, mientras que las Villas, disponibles hasta para ocho personas, cuentan con una superficie que va desde los 300 a los 500 metros cuadrados. Un espacio idílico con vistas al mar, donde las posibilidades de ocio se vuelven infinitas: piscina, zona exterior y terraza con chill out, spa propio con sauna y jacuzzi incorporado, bodega y sala de cine.

Exclusivos servicios

Aunque Leiro Residence invita a no salir de allí, merece la pena aprovechar los exclusivos servicios que forman parte de Higuerón Resort. Resulta imprescindible adentrarse en el Higuerón Spa, un santuario de bienestar que ofrece terapias y circuitos para revitalizar cuerpo y mente, mientras que los más activos no deben perderse el completo Higuerón Sport Club. La buena dosis de música y diversión llega al entrar en The New Beach Club Higuerón, inaugurado recientemente y que ofrece una experiencia de lujo a pie de playa con camas balinesas y una excelente oferta gastronómica, aunque la joya de la corona es la Infinity Pool, con música de DJ en vivo las tardes de verano.

Además, es posible disfrutar de la reserva prioritaria en el restaurante con estrella Michelin Sollo, un viaje culinario de primer nivel que no deja indiferente a nadie gracias a la maestría del chef Diego Gallegos, quien mima la materia prima para regalar al comensal una experiencia sensorial inolvidable.