Capù: el rincón napolitano de Barcelona donde la tradición manda

En la tranquila y residencial zona alta de Barcelona, donde el ritmo de vida es más pausado y las propuestas gastronómicas tienden a lo formal o lo cosmopolita, ha surgido un restaurante que conquista justamente por lo contrario: por su sencillez, su honestidad y su fidelidad a la cocina italiana más casera. Detrás de este pequeño gran proyecto están Francesca Capuano, en sala, y Gennaro Di Fiore, en cocina. Ella, presencia amable y discreta, transmite desde el primer instante esa hospitalidad que uno asociaría más al comedor de una casa familiar que a un restaurante. Él, chef napolitano con más de tres décadas de experiencia en cocinas de Italia y Barcelona, ha conseguido reunir en una sola carta buena parte del recetario tradicional del sur de Italia, elaborado sin artificios pero con una técnica depurada y una materia prima excepcional, buena parte de la cual llega directamente de su país natal.

Chef napolitano Gennaro Di Fiore Restaurante Capù

Francesca Capuano, responsable de sala Restaurante Capù

En Capù no hay atajos ni concesiones a las modas. La carta se articula en torno a platos clásicos italianos, de esos que, cuando se hacen bien, nunca pasan de moda. La carbonara, por ejemplo, es una de las estrellas indiscutibles del local. Preparada como dicta la tradición, con guanciale y sin una gota de nata, resulta cremosa, profunda en sabor y perfectamente equilibrada. Es uno de esos platos que parece sencillo hasta que lo pruebas y entiendes que no lo es. Pero la oferta no se queda ahí. Gennaro Di Fiore muestra especial devoción por el risotto, y no es para menos. Los tres que propone en carta tienen carácter propio y personalidad definida. Desde el más delicado, elaborado con crema de berenjena, tomate en polvo y reducción de leche de búfala, hasta el rotundo risotto alla pescatora con marisco, sin olvidar el sorprendente risotto a la milanesa con azafrán, tartar de gamba roja y un toque sutil de regaliz.

La pasta y el arroz indiscutibles

Como no podía ser de otra manera, la pasta también ocupa un lugar central en la propuesta. Todas las pastas rellenas se elaboran artesanalmente en la cocina del propio restaurante, como los fagottini alla Nerano, rellenos de calabacín y provolone, o los ravioli de vieira con tartar de gamba roja de Mazara, una combinación que habla tanto del mar como de la sofisticación sutil que Di Fiore aplica a sus platos. Entre los hits, cabe destacar los espaguetis con gambas y lima, una receta que ha ganado muchos adeptos por su frescura y por ese efecto inesperado que deja una vez probada.

Espaguetis con gambas y lima Restaurante Capù

Aunque la pasta y el arroz brillan con luz propia, la carta de Capù también deja espacio para pequeños guiños a la street food napolitana, como los arancini o la croqueta Matteo, bautizada así en honor al nieto del chef. Se suman a la oferta opciones de carne y pescado que reflejan lo que se cocina y se sirve a diario en muchos hogares italianos, con un equilibrio entre tradición, producto y punto de cocción muy bien afinado. En todos los casos, lo que une a los platos es una visión muy clara de la cocina: utilizar un producto excelente —sea de origen italiano o de proximidad catalana—, manipularlo lo justo y cocinarlo con el conocimiento que dan los años y el amor por la profesión.

Una sala que arropa

El ambiente de Capù es cálido, cómodo y elegante, con dos pisos, y una fotografía gigante de Sofia Loren. El interiorismo mezcla detalles contemporáneos con una atmósfera familiar. Francesca Capuano, cuyo apellido da nombre al local, es el alma de la sala. Su presencia cercana convierte cualquier comida en una experiencia acogedora, en la que el comensal se siente acompañado sin ser invadido. Es un local de aspecto lujoso en el que el lujo es la naturalidad de personas de barrio que llevan en el sector toda la vida y que trabajan con el mimo que pondrían en cada plato si lo sirvieran a sus propios familiares.

Por último, el capítulo de postres es breve pero muy cuidado. Todos los dulces se elaboran diariamente en el restaurante, con especial esmero por parte del equipo. El más emblemático es el babà napolitano, que rinde homenaje directo a la tierra de origen del chef y de la anfitriona.

Postres de Capù Restaurante Capù

Jugoso, aromático y equilibrado, es el broche perfecto para una comida que no busca deslumbrar con fuegos artificiales, sino convencer por sabor, autenticidad y coherencia. «La nuestra es una cocina limpia, sana, basada en una materia de muy buena calidad apenas manipulada», explica Di Fiore, y así es y así les sabrá si se se acercan a este pedazo de Italia ubicado… en la calle Atenas, número 42 de Barcelona.