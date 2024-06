Casa de Campo Resort & Villas: el refugio más exclusivo del Caribe para amantes del golf

Poner rumbo al Caribe, frecuentar sus playas paradisíacas, sentir los pies descalzos en contacto con la arena dorada, sumergirse en aguas cristalinas… todo ello sin tener que renunciar al placer de jugar unos hoyos en un campo de golf de élite es probablemente lo que más se aproxima a la idea de unas vacaciones idílicas para los aficionados al golf más refinados. Y este concepto de turismo es precisamente el que Casa de Campo Resort & Villas lleva proponiendo a su selecta clientela desde hace ya medio siglo. Este lujoso complejo ubicado en La Romana, República Dominicana, acaba de celebrar su 50 cumpleaños y lo ha hecho, como ha sido la tónica habitual desde su apertura, convertido en un referente en el sector del turismo de golf de lujo en este destino. «Casa de Campo es un paraíso para los golfistas; es el primer destino de golf de República Dominicana», expone Mónica Díaz Vecino, directora de ventas para el segmento golf del resort en Europa.

Desafíos únicos para golfistas

Esta obra del legendario diseñador de campos de golf Pete Dye cuenta con tres recorridos diferentes abiertos a los visitantes: «Teeth of The Dog», «Dye Fore» y «The Links». Estamos ante «tres campos completamente diferentes con 63 hoyos para divertirse. «Teeth of The Dog» es famoso a nivel mundial por su espectacular diseño a lo largo de la costa, con los hoyos que dan al mar Caribe. «Dye Fore» es grandioso, con sus espectaculares vistas al río Chavón, montañas y al mar, y ofrece desafíos únicos a los grandes pegadores porque es un diseño muy largo con altos desniveles. Finalmente, «The Links»’ es tranquilo, pero peligroso, con greens complicados, y aporta una diversidad añadida con su estilo reminiscente de los campos tradicionales británicos», explica Díaz Vecino.

Estos tres recorridos son el principal aliciente de este enclave que, además, ofrece una gran variedad de paquetes atractivos para los aficionados al golf a fin de garantizar una experiencia única y un viaje inolvidable a los apasionados de este deporte. «Incluyen alojamiento en el hotel y golf personalizado según la estancia, las preferencias y los intereses de cada huésped. Se garantiza una experiencia verdaderamente única y exclusiva», añade con orgullo la directora de ventas a nivel europeo.

Rejuvenecer el campo

En los últimos años se han realizado diferentes reformas para mejorar y redecorar algunas de las instalaciones del excepcional diseño de Pete Dye, pero se prevén más cambios. Para continuar garantizando una experiencia de lujo y manteniéndose en el pódium del turismo de golf en El Caribe, Casa de Campo cerrará al público en 2025 y se someterá a algunos retoques. Díaz Vecino recalca que el objetivo de esta renovación integral «no solo es afinar su atractivo estético, sino también mejorar la experiencia de juego en todos los niveles. Será como rejuvenecer el campo. Se seguirá la visión original de Dye, pero se incluirán avances agronómicos de última generación para proporcionar mejoras estratégicas. Además, la introducción de Paspalum Pure Dynasty proporcionará una tolerancia y resistencia al juego excelentes durante todo el año, sea cual sea el parte meteorológico», avanza.

Este resort caribeño es un paraíso para los golfistas, pero no solo los aficionados a este deporte encuentran en este lugar un refugio idóneo para su merecido descanso. Indiscutiblemente, para los golfistas es como la guinda del pastel, pero Casa de Campo cuenta con una impresionante oferta complementaria, que lo convierte en un destino de lujo que no defrauda a los viajeros más exigentes, sean cuales sean sus expectativas. Da igual lo que busquen… ¡Lo encuentran! Habitaciones y villas impresionantes; restaurantes gourmet; centro ecuestre para pasear a caballo; áreas para hacer footing en los campos de golf; marina donde se ofrecen actividades como paddle surf y canoa; campo de tiro al plato; canchas de pádel, tenis y pickleball; spa con tecnología de última generación, acceso a playas de ensueño… Todo lo que el viajero sueña encontrar durante sus vacaciones, este establecimiento lo consigue hacer realidad. De ahí que se haya convertido en un refugio de celebridades, un enclave único repleto de experiencias inolvidables. La experiencia de unas vacaciones en Casa de Campo Resort & Villas es más completa aún de lo que el visitante pueda fantasear.

Para más información y reservas contactar con monica@ccampo.com.