Eurostars Sitges: lujo mediterráneo, sabor y horizonte en el nuevo gran resort de la costa catalana

Cuando se cruza la entrada del Eurostars Sitges 5*, lo primero que se impone es el horizonte. El mar, profundo y azul, parece marcar el ritmo del día desde cualquiera de sus 263 habitaciones, muchas de ellas recién renovadas, que se abren a la bahía, al campo de golf o a los jardines del hotel. La ubicación, en la cima de una colina en pleno Parque Natural del Garraf, a apenas media hora del aeropuerto de Barcelona, parece elegida para reunir calma, paisaje y conectividad.

Habitación con vistas de Eurostars Sitges Eurostars Sitges

El hotel, antes conocido como Dolce Sitges, entra ahora a formar parte del exclusivo porfolio de Eurostars Hotel Company como su vigésimo quinto cinco estrellas. Y lo hace con una propuesta clara: consolidarse como referente en el segmento vacacional de alto nivel y en el mundo MICE (acrónimo en inglés que se refiere al sector de turismo de negocios y eventos: «meetings» (reuniones), «incentives» (viajes de incentivo), «conferences» (conferencias) y «exhibitions» (exposiciones o ferias).

Todo ello es gracias a unas instalaciones que combinan diseño contemporáneo, servicios premium y una infraestructura sobresaliente para eventos. Pero si hay un terreno donde el Eurostars Sitges destaca con personalidad propia, ese es el de la gastronomía. Su oferta se despliega en seis espacios diferentes, cada uno con su propio carácter, pero unidos por una misma filosofía: cocina mediterránea, productos frescos y una cuidada atención al entorno.

Un menú con identidad mediterránea

El restaurante Terrassa La Punta es la joya panorámica del hotel. Con vistas al mar y una atmósfera relajada, aquí se pueden degustar platos que reinterpretan la tradición mediterránea con toques de autor, en una carta que varía según la temporada. El Verema, más amplio y versátil, ofrece un completo desayuno buffet con «show cooking», ideal tanto para los huéspedes como para quienes acceden al hotel buscando una experiencia matinal diferente. Completan la oferta el Malvasia Bar, elegante y contemporáneo, perfecto para cócteles y tapas; el Pool Bar, que en verano se convierte en un animado punto de encuentro junto a las piscinas exteriores; y otros espacios gastronómicos pensados para cubrir todos los momentos del día, desde comidas informales hasta cenas con puesta de sol.

Más en concreto, La Punta dispone de una carta pensada para el disfrute pausado, con platos que invitan a sentarse frente al mar sin mirar el reloj. Entre sus entrantes brilla el aguacate a la brasa con pesto de cilantro y un salpicón vegetal con queso feta, que abre el apetito con frescura. Como alternativa cálida, el curry de mini verduras con arroz basmati y papadum despliega aromas especiados con una elegancia contenida. En carnes, destacan elaboraciones con técnica y personalidad: la pluma ibérica a la brasa, acompañada de una intensa demi-glace de frutos rojos y patatas al carbón con mantequilla de ajo y hierbas, o el imponente solomillo de vaca madurada, servido con una sabrosa salsa Café de París, berenjenas a la llama y aceite de romero. También sobresale el magret de pato a la naranja, que encuentra un inesperado contrapunto en un tabulé de higos secos, pistachos y hierbas (26 €).

Gastronomía restaurante Terrassa La Punta Eurostars Sitges

Para compartir, la cocina del hotel apuesta por piezas nobles: una chuleta de vaca madurada de un kilo, cocinada a la brasa de carbón y servida con panaderas y ensalada, ideal para dos comensales. En el capítulo marino, sobresalen el rodaballo a la brasa, la lubina preparada a la brasa o a la sal, por no hablar del pulpo a la brasa, servido con patata mortero, ajo asado, romesco y mayonesa de tinta. Para terminar, dense el gusto de una torrija de brioche con helado de canela, o piña al ron con helado de leche de coco, entre otras muchas delicias.

Bienestar incomparable

Además, el hotel ofrece experiencias gourmet que integran restauración y bienestar, como su «Oasis Gourmet», que combina acceso al spa y un menú de tres platos, o su «Desayuno y Spa», que permite disfrutar de la gastronomía del hotel junto a tratamientos relajantes con productos de alta gama como Natura Bissé. Es una manera de entender la estancia no solo como alojamiento, sino como una vivencia sensorial completa. El hotel cuenta con cuatro piscinas exterioresdistribuidas en diferentes niveles, rodeadas dejardines mediterráneosy con vistas abiertas alParque Natural del Garrafy alhorizonte marino, creando un entorno ideal para ladesconexión absoluta.Hamacas, camas balinesas, zonas de sombra natural y servicio de barcompletan una experiencia que va mucho más allá del baño.

Piscina exterior Eurostars Sitges Eurostars Sitges

Además, en el interior del área wellness, el hotel ofrece una piscina climatizada con cascadas cervicales, ideal tanto para el relax como para completar una jornada de spa. Este espacio se integra dentro del centro de bienestar de 830 m², que incluye también sauna finlandesa, jacuzzi, solárium panorámico y salas de tratamiento. Ya sea para refrescarse bajo el sol o para dejarse llevar por una atmósfera de calma total, las piscinas del Eurostars Sitges son uno de esos lujos silenciosos que definen el alma del resort.

Spa Eurostars Sitges Eurostars Sitges

Por su parte, el centro de convenciones —con más de 2.000 m², 26 salones y capacidad para hasta 475 personas— ha acogido eventos de primer nivel internacional, como las reuniones del influyente Club Bilderberg. Su diseño funcional, independiente del área de alojamiento y rodeado de naturaleza, garantiza la privacidad y comodidad necesarias para reuniones de alto perfil.

Festival de música Terramar

Y hablando de eventos, cabe destacar cómo cada verano, el Eurostars Sitges 5* se convierte en un elegante punto de encuentro para los amantes de la música, gracias a su estrecha vinculación con el Festival Jardines de Terramar. Aprovechando su privilegiada ubicación, a pocos minutos de los históricos jardines que dan nombre al festival, el hotel ha diseñado experiencias exclusivas que combinan la atmósfera refinada del resort con el magnetismo del evento musical. Así nacen propuestas como la «Experiencia Vive Terramar», que incluye alojamiento con trato VIP en habitación doble, acceso a la piscina, y una cena con vistas en su restaurante Terrassa La Punta, o «La Vetllada de Terramar», una velada gastronómica completa abierta también a clientes externos.

Durante estas semanas, el hotel respira música desde todos sus rincones, reforzando su agenda con actividades propias como conciertos al aire libre, sesiones de DJ junto a la piscina, noches de jazz en el bar Malvasía o espectáculos Candlelight. Todo ello convierte al Eurostars Sitges no solo en el alojamiento ideal para quienes acuden al festival, sino en un verdadero epicentro veraniego donde se funden lujo, ocio y cultura frente al Mediterráneo. Por ejemplo, quien tuvo la ocasión de acudir a la reciente octava edición del Festival pudo disfrutar de una selección tan ecléctica como memorable de artistas nacionales e internacionales. Estuvieron The Beach Boys, Ana Belén, Zaz, India Martínez o Kool & the Gang. Una auténtica maravilla que presentó una gran variedad de estilos musicales y que ha ayudado a consolidar a este festival como una cita que celebra la música en todas sus formas.

En conclusión, la incorporación de este resort refuerza la estrategia de Eurostars Hotel Company, que suma así otro hotel de cinco estrellas a un catálogo creciente de establecimientos de gama alta, muchos de ellos ubicados en enclaves históricos o naturales privilegiados. Es también una señal del interés por combinar hospitalidad de lujo con experiencias que integren gastronomía, bienestar y entorno. En este caso, el Eurostars Sitges 5* no es simplemente un lugar donde alojarse: es un destino en sí mismo por lo amplio y completo que es. Se trata de un mirador sobre el Mediterráneo donde cada servicio está pensado para disfrutar del tiempo sin prisa, con sabor, con calma, y con la certeza de que lo esencial está bien cuidado, de tal modo que su elegancia, bienestar y una oferta gastronómica diversa lo convierten en destino magnífico tanto para el descanso como para los grandes encuentros profesionales.