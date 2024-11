Éxito rotundo de Incentive Travel & Mice Summit

LA RAZÓN, en colaboración con I de MICE, celebró este jueves 28 de noviembre "Incentive Travel & MICE Summit", un encuentro en el que se puso de manifiesto la importancia del turismo, la locomotora económica del país, y se abordó el futuro del segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) en España, de los viajes de incentivo y de todos los retos que este sector tiene por delante.

Grandes expertos del turismo se congregaron en esta cita que desgranó interesantes datos acerca del sector y analizó las tendencias emergentes en los viajes de incentivo y MICE

D. Juan Molas Marcellés, presidente de la Mesa del Turismo de España, fue el encargado de inaugurar la sesión. Tras pedir un minuto de silencio por la reciente desaparición de Gabriel Escarrer, una importante personalidad del turismo y la hostelería de España, y por el resto de los damnificados por la Dana de Valencia, Molas inició el foro destacando el importante papel del turismo en la economía española y subrayando que en 2025 representó el 21% del PIB (13,4% directo y 8% indirecto). Destacó que “es un sector de los más privilegiados dentro de los sectores económicos” e hizo referencia a una información publicada en Hosteltur que sitúa a tres ciudades españolas (Barcelona, Madrid y Bilbao) en el ranking de las ciudades líderes en Turismo de Congresos a nivel mundial, con una previsión de gran crecimiento para 2024 y 2025, lo que supondría “una repercusión muy positiva en líneas aéreas, hoteles, transportes y los propios organizadores”.

Juan Molas Marcellés, presidente de la Mesa del Turismo de España David Jar

Antes de dar el pistoletazo de salida al Summit, augurando un buen comportamiento del sector durante el próximo año, el presidente de la Mesa del Turismo en España hizo referencia a “la buena noticia de la tregua en el Líbano”, pero también advirtió de que “la tensión creada en Rusia y la complicada situación política que vivimos en España pueden terminar afectando a la economía, por lo que no debemos estar ajenos”.

Molas hizo un llamamiento a las administraciones públicas para reconocer el potencial del sector MICE y su capacidad de desestacionalización del turismo. Y planteó la necesidad de dignificar el empleo en el sector turístico, uno de los retos clave para abordar la escasez de talento.

Bienvenida de Iñaki Collado

Tras esta intervención, tomo la palabra Iñaki Collado, presidente de I de MICE, quien también expresó su “más sincero apoyo y solidaridad a las personas y comunidades afectadas por la DANA, en especial a nuestra compañera Juani Blasco y todo su equipo de BCD, y a todas las agencias de viajes de Valencia” y se comprometió a “contribuir a la reconstrucción y poner nuestra experiencia al servicio de la recuperación económica y social de las regiones afectadas”.

Iñaqui Collado, presidente de I de MICE David Jar

En su discurso de bienvenida, Collado explicó que el “Incentive Summint & MICE Travel” pretende “explorar el segmento de los viajes de incentivo, una herramienta estratégica que va más allá del simple turismo”. Iñaki destacó la importancia del turismo MICE como herramienta estratégica dentro del sector turístico, ya que “no solo genera impacto económico, sino que es clave para fortalecer la cultura corporativa y fomentar la productividad empresarial”. Asimismo, subrayó que este segmento es dinámico, estratégico y una herramienta esencial para promover el turismo sostenible. El presidente de I de MICE abogó por maximizar la rentabilidad mediante experiencias únicas, memorables y de alta calidad, asegurando un legado positivo para las comunidades locales.

Fue entonces cuando manifestó su orgullo por contar en este foro con la representación de todos los sectores para explorar cómo evoluciona este tipo de turismo para adaptarse a los nuevos tiempos, “integrando sostenibilidad, tecnología y experiencias especializadas”.

El impacto del turismo MICE en la economía española

Mesa redonda 1 Foro I de MICE Incentive Travel & Mice Summit David Jar

Bajo el título de "El impacto (positivo) del turismo MICE en la economía española", la primera mesa redonda será moderada por Dña. Inmaculada de Benito, directora de Turismo de la CEDE y contó con la participación de D. Víctor Cabrera, Senior Director división de Hostelería y Turismo de PageGroup; D. Juan Molas Marcellés, presidente de la Mesa del Turismo de España y D. Guillermo González Vallina, Chief Distribution Officer en W2M.

Esta mesa se abordó el papel crucial del turismo MICE como motor económico en España y se analizó cómo este sector contribuye significativamente al PIB, crea empleo de calidad y dinamiza sectores clave como la hostelería, el transporte y los servicios.

Guillermo González Vallina fue el primero en tomar la palabra para explicar cómo el turismo MICE ha sido el gran beneficiado tras la pandemia, ya que se ha revalorizado la importancia de las experiencias colectivas. Destacó que España es líder en el sector, gracias a su diversidad de atributos únicos y su capacidad de competir a nivel global. Además, subrayó que la sostenibilidad es esencial y está integrada en el ADN de su empresa.

Por su parte, Víctor Cabrera enfatizó la creciente demanda de talento en el sector turístico, especialmente en áreas como ventas y organización de eventos. Comentó que la pandemia provocó una fuga de talento, pero que los proyectos post-pandemia están impulsando nuevas oportunidades laborales. Subrayó que la clave para atraer talento es ofrecer propuestas de valor atractivas, incluyendo planes de desarrollo profesional y responsabilidad social.

Juan molas destacó la importancia del turismo en la balanza de pagos española y señaló que crecerá tres veces más rápido que la economía nacional. No obstante, expresó preocupación por la falta de reconocimiento público del sector y por los desafíos de escasez de talento cualificado. El presidente de la Mesa del Turismo en España abogó por trabajar en la dignificación del empleo turístico y en políticas públicas más sensibles hacia el sector.

Viajes de Incentivo: estrategias de éxito más allá de las expectativas

Mesa redonda 2 Foro I de MICE Incentive Travel & Mice Summit David Jar

El segundo encuentro, "Viajes de Incentivo: estrategias de éxito más allá de las expectativas", fue moderado por D. Eric Mottard, CEO del Grupo Eventoplus, y contó con panelistas de la talla de Dña. Lourdes López, responsable de compras y gestora de incentivos de VARMA; Doña Bárbara Santos, responsable de eventos de Volkswagen; Dña Sonia Frutos, responsable de Marketing de Essilor Luxottica; y D. Joaquim Falcó, director comercial B2B de TotalEnergies. En este encuentro, estos destacados directivos de empresas líderes compartieron sus experiencias y estrategias sobre la integración de los viajes de incentivo en sus planes de negocio.

Eric Mottard describió el turismo de incentivo como “una herramienta estratégica que combina motivación y productividad”. Subrayó que estos viajes transcienden el lujo, fortaleciendo el vínculo emocional entre las empresas y sus empleados o clientes, y contribuyendo a un impacto positivo en las ventas.

Los viajes de incentivos que se llevan a cabo en Volkswagen están diseñados, según explica Bárbara Santos, “para motivar tanto a concesionarios como a la fuerza de ventas”. La responsable de eventos de mayor fabricante de automóviles apuntó que “estos eventos son una oportunidad clave para reforzar la relación con la marca y regenerar ideas en un entorno relajado pero profesional”.

Por su parte, Joaquim Falcó resaltó que los viajes de incentivo “no solo impulsan las ventas, sino que fomentan un sentido de pertenencia y lealtad entre los participantes”. Estos eventos, expuso, “han evolucionado de ser un reto comercial a una herramienta estratégica para fidelizar clientes y empleados”.

Lourdes López explicó cómo una empresa familiar como VARPA utiliza los viajes de incentivos para diferenciarse de las grandes multinacionales. “Estos eventos refuerzan los vínculos emocionales con sus clientes, ayudándoles a transmitir valores corporativos y fortalecer la lealtad”, expuso.

Para terminar, Sonia Frutos destacó que los incentivos generan impactos emocionales duraderos que van más allá del beneficio económico. La responsable de marketing de Essilor Luxottica, apuntó que, a través de experiencias personalizadas y bien diseñadas, “se fomenta la fidelización y el orgullo de pertenencia en empleados y clientes”.

Desafíos y Oportunidades de los destinos a través de los viajes de incentivo y el segmento MICE del turismo

Mesa redonda Foro I de MICE Incentive Travel & Mice Summit David Jar

La tercera mesa redonda, bajo el título, "Desafíos y Oportunidades de los destinos a través de los viajes de incentivo y el segmento MICE del turismo", exploró cómo los destinos se posicionan estratégicamente para captar el mercado de los viajes de incentivo como palanca de regeneración empresarial, económica y social. Esta sesión fue moderada por D. José Luís Vázquez, managing director MICE en IAG7 y contó con la participación de D. Joan Manuel Barrena, consejero económico comercial del Perú en España; Dña. Laura Martínez Cerro, directora general de Turismo y Hostelería de la Comunidad de Madrid; y D. Yasuyuki Harada, director ejecutivo de la JNTO en España.

Como no podía ser de otra forma, Laura Martínez Cerro enfatizó que Madrid está experimentando un crecimiento exponencial en turismo MICE, con un PIB turístico que ya alcanza el 8,6%. Asimismo, identificó como retos principales del sector “la descentralización hacia ciudades patrimoniales y la desestacionalización”. Para ella, la solución parte de una colaboración público-privada “para optimizar la inversión en infraestructuras y promoción internacional conjunta”.

Yasuyuki Harada compartió las estrategias de Japón para atraer turismo MICE, destacando la fusión única entre tradición y modernidad, su gastronomía de nivel mundial y la seguridad del país. Tal y como expuso, Japón ha incrementado la inversión en infraestructura, hoteles de lujo y vuelos internacionales, como el nuevo vuelo directo que ha habilitado Iberia. Harada quiso subrayar la importancia de diversificar los destinos más allá de Tokio y Kioto.

Por último, Joan Manuel Barrena explicó cómo Perú está trabajando en mejorar sus infraestructuras y conectividad para atraer más eventos internacionales. Reconoció que España es un aliado estratégico en la promoción de Perú como destino MICE. También destacó que la gastronomía y la biodiversidad peruana son valores diferenciadores que pueden posicionar al país más allá de los destinos icónicos como el Machu Picchu.

Sin duda, una perspectiva interesante, sobre todo teniendo en cuenta que Japón y Perú son dos de los destinos estrella del turismo MICE.

Relevancia del turismo en la economía y sociedad española

D. Agustín Almodóbar Barceló, Senador y Secretario Nacional de Turismo del Partido Popular David Jar

Las interesantes mesas redondas dieron paso a la ponencia "Relevancia del turismo en la economía y sociedad española. Impacto negativo del Real Decreto 933/2021 en el sector MICE", que corrió a cargo de D. Agustín Almodóbar Barceló, Senador y Secretario Nacional de Turismo del Partido Popular. El portavoz del PP agradeció a LA RAZÓN y a Iñaki Collado que le brindaran la oportunidad de intervenir en este foro y poder “resaltar, reclamar y defender desde el ámbito de la política lo que a esta importante industria le corresponde por el lugar que ocupa y el empleo que genera”. Para Almodóbar, “la industria turística es la mejor cara de presentación de España en el mundo; un sector que genera riqueza, puestos de trabajo, que elimina barreras y es capaz de democratizar la vida de nuestros pueblos y ciudades”. Destacó que el turismo es el primer sector exportador de España y el principal motor económico del país, aunque no siempre ha sido priorizado por las políticas públicas.

Almodóbar también criticó la falta de empatía del gobierno hacia el sector, especialmente en la implementación de normativas, como el Real Decreto933/2021 que, a su juicio, no tienen en cuenta las necesidades de la industria. A cuatro días de la entrada en vigor de esta norma, “vamos a seguir luchando para intentar una rectificación por parte del Gobierno, aunque no tiene pinta”, apuntó y añadió: “Aprovecho para hacer un llamamiento para que rectifiquen; para que tengan en cuenta la forma en la que se desarrolla la actividad turística y, conociendo su operativa, desarrollen propuestas viables que proporcionen seguridad jurídica tanto a los viajeros como a las empresas”. Asimismo, subrayó que el turismo no necesita ayudas, sino un entorno favorable para su desarrollo. Abogó por una política turística transversal que valore el papel del turismo en la economía y la sociedad.

Broche de oro de Francisco Marhuenda

Francisco Marhuenda David Jar

Para terminar, Francisco Marhuenda subió al escenario para clausurar la jornada. Además de agradecer la participación a todos los presentes, el director de LA RAZÓN compartió varias anécdotas con todos los asistentes y recalcó que los viajes de incentivos “son una parte muy importante de la industria turística y de la actividad empresarial”. Además, añadió que “el turismo es el gran petróleo de España y tiene una multiplicidad extraordinaria. Tiene todas las vertientes, desde el turismo más masivo, hasta el más exclusivo. Estoy orgulloso de que España sea una gran potencia turística a nivel mundial y nos ha permitido avanzar”.