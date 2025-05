El lujo silencioso navega en alta mar con Oceania Cruises

En un mundo donde el turismo de cruceros cobra cada vez más protagonismo, Oceania Cruises destaca como un referente del lujo, el placer culinario y la exploración cultural. Fundada en 2002, esta naviera ha creado una propuesta de lujo silencioso, donde la gastronomía rivaliza con la de los mejores restaurantes del mundo y los destinos se presentan desde una perspectiva exclusiva y enriquecedora.

La flota de la prestigiosa naviera está compuesta por ocho barcos de tamaño medio, lo que permite una atmósfera íntima y un servicio altamente personalizado. Desde la clase Oceania Regatta, pensada para travesías culturales, hasta los innovadores buques de la clase Oceania Allura, cada embarcación refleja una atención al detalle que va mucho más allá de lo estético.

En sus embarcaciones, el lujo no se impone, se vive. No hay códigos de vestimenta formales ni protocolos innecesarios. Los huéspedes encuentran comodidad en amplios camarotes (todos con terraza privada) y descubren un nuevo estándar de bienestar a bordo gracias al spa Aquamar y su filosofía holística, que conecta cuerpo y mente.

Un placer para el paladar

Si hay un elemento que define a Oceania Cruises es su reputación como referente gastronómico en alta mar. La firma «The Finest Cuisine at Sea» no es un eslogan, sino una promesa cumplida en cada plato. El legendario Jacques Pépin ha dado forma a una oferta culinaria que combina técnicas clásicas con creatividad contemporánea, siempre con productos de la más alta calidad. Restaurantes como Red Ginger (cocina asiática), Toscana (italiana) o Polo Grill (carnes premium) se suman a propuestas innovadoras como Aquamar Kitchen, orientada al bienestar, o The Bakery at Baristas, una pastelería artesanal en plena navegación. En cada barco, la proporción de un chef por cada diez pasajeros es una declaración de intenciones: aquí, comer es un acto de culto.

OC Aquamar Kitchen Architecture OC

El verano de 2025 marcará un hito con el debut del Oceania Allura, el segundo buque de la clase homónima. Con capacidad para 1.200 pasajeros y 11 experiencias gastronómicas a bordo, este barco llevará la excelencia a nuevos niveles. Diseñado con una estética elegante y contemporánea, contará con suites amplias de hasta 220 metros cuadrados, terrazas privadas, spa y espacios para clases de cocina, catas de vino y talleres artísticos. El Oceania Allura recorrerá durante su temporada inaugural destinos de ensueño en Europa y Norteamérica. Algunas de sus salidas destacadas incluyen travesías por el Mediterráneo desde Roma o Estambul, así como rutas por el Atlántico norte que combinan la belleza natural de Canadá y Nueva Inglaterra con el cosmopolitismo de ciudades como Nueva York y Boston.

OC Culinary Center Class OC

La vuelta al mundo en 2027

Para quienes sueñan con explorar el planeta de forma integral, Oceania Cruises ha anunciado su crucero «Alrededor del Mundo 2027», una experiencia de 180 días a bordo del Oceania Vista. Este viaje zarpará desde Miami el 6 de enero y visitará más de 100 puertos en 46 países de seis continentes, culminando en Londres el 5 de julio.

Los viajeros recorrerán desde el Caribe hasta las costas de Australia, pasando por las islas del Pacífico, los templos dorados de Tailandia, los mercados de Hong Kong y los cerezos en flor de Japón. A esto se suma la posibilidad de optar por rutas extendidas de hasta 244 días o acortadas a 127, según el tiempo y el deseo de aventura de cada pasajero.

El crucero incluye beneficios como bebidas ilimitadas, restaurantes de especialidad sin coste adicional, eventos en tierra y hasta 12.000 dólares (unos 10.700 euros) en crédito para excursiones. Una experiencia que fusiona confort, elegancia y la posibilidad de conectar con culturas diferentes y auténticas desde una perspectiva privilegiada.

Oceania Regatta, uno de los ocho barcos de la flota de la prestigiosa naviera Oceania Cruises

Hasta el 30 de junio de 2025, la naviera ofrece una promoción en salidas seleccionadas: hasta un 30% de ahorro, un paquete de bebidas incluido y hasta 800 dólares (algo más de 700 euros) de crédito a bordo. Una oportunidad única para quienes desean vivir una experiencia de lujo relajado con ventajas adicionales.

Tanto el Oceania Vista como el Oceania Allura tendrán itinerarios destacados en la temporada otoño 2025. El Oceania Vista, por ejemplo, navegará por el Mediterráneo oriental y el Adriático, deteniéndose en joyas culturales como Dubrovnik, Atenas y Venecia. El Oceania Allura, por su parte, ofrecerá rutas por la costa oeste europea y el Atlántico norte, incluyendo puertos emblemáticos como Lisboa, Burdeos o Dublín.

Cruceros «upper-premium»

Ambos buques representan el nuevo paradigma de los cruceros «upper-premium»: viajes en barcos pequeños, con un enfoque cultural, una oferta culinaria de nivel Michelin y un concepto de hospitalidad que entiende al viajero actual y responde a todos sus deseos y necesidades.

Oceania Cruises no es solo una compañía de cruceros, sino un estilo de viaje que prioriza el disfrute consciente, la conexión con el destino y la excelencia sin ostentación, pero con todo tipo de comodidades. Cada itinerario, cada detalle, está pensado para quienes valoran lo auténtico y buscan algo más que un simple desplazamiento entre puertos. Explorar el mundo siempre es una aventura, pero con Oceania Cruises es mucho más que eso. El sabor, el estilo y la serenidad están más que asegurados.

Más información y reservas en StarClass Cruceros (93 412 5137) y www.crucerostarclass.com.