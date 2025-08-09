El Mediterráneo más chic se instala el nuevo ME Marbella

Desde que Jesús Gil pusiera a Marbella en el mapa, el encanto de la ciudad ha sido indiscutible. Su atractivo ha crecido tanto que hoy no solo hablamos de una localidad bonita, sino de una de las playas más exclusivas de España, notablemente destacada a nivel mundial.

Durante la temporada estival, Marbella se convierte en uno de los destinos más atractivos para el público nacional e internacional, por lo que la hostelería debe reinventarse constantemente para no quedar atrás ante un visitante tan exigente.

Este año, una de las novedades más llamativas es la apertura del renovado ME Marbella, la marca lifestyle más sofisticada de Meliá Hotels International. Para coincidir con el punto álgido del verano, la cadena reunió a un grupo de selectos invitados para presentar la primera fase de la transformación de este cinco estrellas, conocido anteriormente como el Meliá Puerto Banús, situado a solo unos pasos de la playa de Puerto Banús.

La reapertura de este hotel es solo el inicio de un proyecto de lujo sin precedentes, ya que la cadena ha decidido hacer una ambiciosa por Málaga, donde, en el plazo de un año, Meliá contará con cinco hoteles de cinco estrellas tras una inversión de más de 125 millones de euros, según explicó durante el evento de inauguración Gabriel Escarrer, CEO de Meliá Hotels International.

Tras el estreno del ME Marbella, llegarán el Meliá Collection en Estepona, el ME Málaga y el Meliá Collection de Ronda, que se unirán al histórico Don Pepe Gran Meliá, también en Marbella.

Pool Club en ME Marbella ME Marbella by Meliá

Dentro de ME Marbella

Aunque lleva apenas unas semanas abierto, las primeras impresiones confirman que el lugar está a la altura del alto nivel de Marbella, con novedades pensadas para el turista exigente que habitualmente elige la marca ME y la Costa del Sol. La visión del estudio ASAH ha sido clave para esta nueva imagen, logrando fusionar arquitectura mediterránea, materiales nobles y un concepto vanguardista.

Con 200 habitaciones —incluidas 24 suites—, el hotel ofrece vistas al Mediterráneo, a la Sierra Blanca o a exuberantes jardines interiores. Las estancias estándar cuentan con 35 metros cuadrados y un diseño atrevido, mientras que las 24 suites de gran tamaño elevan la experiencia. En la sexta planta, dos estancias exclusivas pueden unirse para sumar más de 1.000 metros cuadrados, que incluyen una piscina privada, mini campo de golf y jacuzzi, con tarifas que parten desde 500 euros hasta 6.000 euros para esta última propuesta. Sin duda algo nunca antes visto en la zona.

Suites en ME Marbella ME Marbella by Meliá

Suites en ME Marbella ME Marbella by Meliá

Fiesta y calma en un mismo oasis

Como epicentro de ME Marbella se ubica un icónico beach club con playa interior, balinesas y un ambiente pensado para el disfrute total. Cuenta también con un gimnasio completamente equipado y una sala de 200 metros cuadrados con terraza para eventos, apostando también por el turismo de grupos fuera de la temporada alta. Según afirma la marca, próximamente, la oferta se complementará con la apertura de un SPA de lujo con cinco cabinas.

Para acompañar este templo, ME Marbella alberga tres conceptos gastronómicos dispuestos a revolucionar España a través de los paladares. La Terraza del Med es la apuesta local que rinde homenaje a la cocina mediterránea. Barlume es la propuesta más relajada, cuya naturaleza all-day dining, fascinará a los comensales con su cocina creativa y cócteles de autor. Todo con un mismo propósito: que cada momento sea un verano infinito.

Calma y camas balinesas en ME Marbella ME Marbella by Melía

Por si esto no fuera suficiente, quizá, la gran novedad llega por parte de Solana by Juvia Group, la marca americana, que llega a España, para fusionar el alma de internacional de Miami con el producto local en un pool club llamado a convertirse en referente.

Solana es la nueva joya gastronómica de Juvia Group, el grupo de restauración fundado en Miami por Jonás y Alexandra Millán, creador de una decena de conceptos culinarios icónicos. Marbella ha sido la ciudad elegida para inaugurar el primer Solana del mundo, antes de dar el salto a otras capitales internacionales como Madrid. El debut de la firma llega con la convicción de convertirse en el nuevo pool club de referencia de la Costa del Sol.

La propuesta combina una cocina vibrante con una carta de cócteles de autor. El sello culinario corre a cargo del chef David Vignaud, quien ha ideado una «Cocina del Sol» equilibrada, luminosa e innovadora. Entre sus platos estrella destacan el Ceviche Solana, los Pacheri Carretilleros y la Côte de Bœuf al Josper, concebidos para disfrutarse junto a la piscina, en un entorno que respira Mediterráneo.

Asimismo, el talento de Keith Butler, mixologist de Juvia Group, brilla con luz propia con sabores exóticos, matices sorprendentes y mezclas inusuales, pensadas para convertir cada sorbo en un viaje sensorial. Una filosofía que comparte Francisco Arocha, CEO y fundador de Pont Hospitality: «Buscamos redefinir la propuesta de Food & Beverage de los hoteles más emblemáticos del mundo. Y, para ello, solo podemos contar con aliados de primer nivel que compartan esta visión tan especial».