Plan de carne y cocktails en Madrid

Creatividad, entretenimiento y mixología son el plan perfecto para dar la bienvenida al otoño. Así, del 26 de septiembre al 5 de octubre, Madrid celebra una nueva edición de Madrid Cocktail Week, con sugerentes propuestas como La Cuadra de Salvador.

El steakhouse limeño, recién aterrizado en pleno barrio de Las Cortes, demuestra que su propuesta gastronómica no termina en la parrilla: ahora también se disfruta en la copa. Para la ocasión, el restaurante ha creado una carta exclusiva de cócteles en colaboración con distintas marcas, concebida como un maridaje natural de sus cortes más emblemáticos. Porque, al probar la experiencia, queda claro que un buen cóctel no solo acompaña, sino que puede elevar, suavizar o transformar un bocado de carne premium.

Los protagonistas de la casa —el Black Angus USDA Prime, el wagyu japonés A5 o el chuletón de buey gallego madurado 60 días— encuentran en la mixología una nueva forma de expresarse. Lo que antes era humo y cuchillo, ahora dialoga con el frescor de un shaker y la creatividad de la barra. Y el resultado es un viaje sensorial donde la carne y el cóctel se unen amablemente para hacer magia en los paladares. La propuesta, además, se abre a todos los públicos.

Durante la semana de MCW, quienes porten la pulsera oficial podrán acceder a estos cócteles a un precio reducido. Y para quienes prefieren opciones más ligeras, La Cuadra ha incluido también una creación sin alcohol, porque la experiencia no entiende de fronteras: lo que se celebra es el ritual de brindar.

En una ciudad cada vez más consolidada como epicentro de tendencias gastronómicas, proyectos como el de La Cuadra de Salvador marcan la diferencia. No se trata solo de cocinar ni de mezclar; se trata de contar historias.