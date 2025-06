Sintonia: cuando el restaurante es el plato fuerte

Por supuesto, en la ciudad de Barcelona abundan los restaurantes refinados y elegantes, pero entre todos ellos resulta inevitable destacar sobremanera Sintonia, ubicado en la planta baja del Gallery Hotel (calle Rosselló, entre Passeig de Gràcia y Rambla Catalunya), cuya entrada desde la calle, a través de una suerte de pasaje espectacular, te lleva directamente a un lugar diseñado de modo fabuloso.

Al frente del restaurante está el chef Pablo Tomás, que ha definido el estilo de Sintonia con claridad: “Es cocina de horas, de sabor, de tradición actualizada, basada en el mejor producto. Cocemos, guisamos, asamos. Aquí no hay atajos”. Esa forma de entender la cocina, sin discursos complejos ni ínfulas autorales, se traduce en una carta honesta, sólida, con platos que pueden rotar, pero no se improvisan. Se come a las mil maravillas echando un vistazo a su carta, pero también dispone de un menú degustación, por 55€ / persona, con el que saborear algunas de sus especialidades, como el brioche de croissant, mantequilla trufada y anchoa «00», tartar de atún rojo Ballfegó, o «ssam» de cochinillo «porc negre de Can Company», con salsa agridulce.

En Sintonia se come bien a cualquier hora, y ese es uno de sus puntos fuertes. Hay menús pensados para ejecutivos, una carta con margen para el cliente habitual, y ahora también una propuesta más reciente y directa: el Steak & Wine Bar, una barra con identidad propia que amplía el alcance del restaurante sin cambiar su lógica.

Un «steak tartar» que ha encontrado su sitio

Aunque el nivel general de la cocina es alto, es el «steak tartar» el plato que ha logrado convertirse en seña de identidad. Se prepara a la vista del comensal, con solomillo de vaca madurada y un punto justo de picante. Se puede pedir al plato o en brioche, y acompañar con «toppings» opcionales como trufa, caviar o anguila. El número de unidades servidas —más de 25.000— no es una cifra para adornar, sino una muestra de cómo un plato bien ejecutado, sin adornos innecesarios, puede consolidarse si hay rigor. No se ha planteado como reclamo pasajero ni como edición limitada. Está integrado en la carta porque responde a la filosofía de la casa: producto cuidado, preparación ajustada y servicio profesional.

"Steak tartar" de Sintonía Sintonía

El Steak & Wine Bar funciona como un espacio versátil dentro del mismo restaurante. Tiene carta propia —centrada en tapas frías y calientes— y una selección de vinos gestionada por Julià Duque, «mâitre» y responsable de sala. La oferta de vinos es breve pero dinámica: 50 referencias centradas en denominaciones de origen catalanas, que cambian según criterio y disponibilidad. La idea es mantener siempre etiquetas interesantes en un rango de precio razonable. El bar también ofrece catas guiadas una vez al mes, con elaboradores invitados y presencia directa de la bodega. Es una manera de dar contexto al vino sin convertirlo en protagonista absoluto.

Sintonia Steak & Wine bar Sintonía

Servicio tranquilo, entorno cuidado

En cuanto a la carta, responde a lo que se espera de una barra bien planteada: croquetas de calamar, tartares, quesos, conservas seleccionadas, platos de brasa ligeros y elaboraciones frías que permiten comer a cualquier hora. Sintonia apuesta por una experiencia de restaurante integral, que aún un entorno sofisticado con la excelsa calidad de su cocina. Es una cosa formidable sentarse y apreciar su interiorismo y disfrutar de una atención y servicios perfectos.

Por otra parte, dispone de una terraza, situada junto a los jardines del Palau Robert, es uno de los espacios más agradables de esta parte del Eixample. En suma, un lugar espléndido donde salir a almorzar o cenar, con una carta que te da la bienvenida de este modo: «Siéntese… ¿está cómodo? ¡Espléndido! Empezamos bien, porque sentirse a gusto en un restaurante es la piedra angular para lo que ha de venir a continuación. Una cocina de tradición renovada, nacida de la selección del mejor producto. Una cocina sana, guisada a fuego lento y a fuego de brasa. Un espacio donde recuperamos la profesión de servir y terminamos elaboraciones de platos frente a su mirada justo antes de que vaya a saborearlos. Una oda al origen, de principio a fin. Y es en el fin donde empieza…».