The Box Brunch, el placer de desayunar mucho y hasta las tantas

El domingo es ese día en el que es posible cumplir prácticamente todos los sueños que se nos antojen. Sobre todo si estamos en una ciudad como Madrid, en la que hay planes para todos los gustos: desde aquellos que exprimen al máximo el día madrugando de lo lindo, como para los que disfrutan remoloneando un poco más. Para todos ellos resulta obligado descubrir la espectacular propuesta gastronómica que ha diseñado NH Collection Madrid Abascal para los domingos. Se trata de The Box Brunch, un generoso brunch servido en un coqueto despliegue visual protagonizado por una caja minimalista repleta de deliciosos platos y tapas.

En un espacio de lo más agradable, una gran sala acristalada y con elevados techos que aportan una cómoda luminosidad y sensación de amplitud, nos sentamos a la mesa con la sensación de que estamos ante una experiencia única. Y no nos equivocamos, pues The Box Brunch es mucho más que un simple «brunch», es decir, esa mezcla de desayuno y comida importada de Estados Unidos y que cada vez atrapa a más españoles.

Pues bien, si es su primera vez, seguro que no quedará defraudado. Y si ya ha tenido ocasión de probar antes, probablemente ahora supere todas las expectativas, gracias, en parte, a la amabilidad de su personal y la gran calidad y originalidad de todos los productos que llegan a la mesa. Y es que The Box Brunch incluye cuatro asaltos que van mejorando al anterior. Además, ofrece dos opciones originales de maridaje: la primera, The Box La Castiza, con vermut, cerveza y copa de vino; mientras que la segunda, The Box Con Burbujas, propone una selección de burbujas by Anna de Codorniú. ¿Qué más se puede pedir?

El primer asalto llega en forma de yogur con granola, bollería variada con mantequilla y mermeladas y una degustación de panes tostados con AOVES y tomate rallado. Todo ello, acompañado de zumo, café o infusión.

El festín continúa con un segundo asalto protagonizado por un plato individual con el huevo como principal ingrediente (con varias opciones al gusto para elegir: benedictine, fritos, revueltos, asados a baja temperatura…) acompañado de salmón ahumado, bacón o papada ibérica, aguacate y tomate Cherokee o mix de setas.

El tercer asalto llega con The Box Tapas para deleitarse con cuatro tapas exquisitas que van desde guacamole con pico de gallo y totopos, brioche con rabo de toro, mini burger de vacuno, hasta un taco de cochinita pibil. A cada bocado más delicioso.

Y hagan hueco, porque no hay que perderse el cuarto asalto formado por frutas variadas con zumo de naranja y tarta de queso con helado para finalizar con un toque dulce y poner el broche de oro a un viaje gastronómico sorprendente.