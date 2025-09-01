Un youtuber chino construye una ciudad para sus gatos y tiene de todo: supermercado, spa, teatro y hasta metro

Estamos acostumbrados a ver a creadores de contenido españoles preparar eventos espectaculares o incluso a protagonizar polémicas virales, pero todo parece poco cuando se compara a lo que ha compartido un youtuber chino en su canal. El ingenio y la dedicación de este usuario han dado la vuelta al mundo gracias a un proyecto tan adorable como sorprendente, una ciudad entera construida para sus gatos.

Este trabajo, que comenzó para él como un entretenimiento, ha terminado por convertirse en una metrópolis en miniatura con todo lujo de detalles y que está pensada para que sus mascotas puedan sentir de verdad lo que significa ser humano.

El creador de esta proeza única se llama Xing Zhilei, conocido en YouTube como Xing’s World, y lleva años destacando por su creatividad. Sin embargo, esta última hazaña ha sido su contenido más viral y ha tenido una gran repercusión tanto en la propia plataforma de vídeos como en redes sociales.

"Cat Town", el peculiar proyecto de Xing´s World

Lo cierto es que viendo lo sofisticado que ha terminado siendo esta ciudad en miniatura es complicado destacar algo por encima dele resto. Aun así, puede que lo más llamativo sea el sistema de metro casero en miniatura que le llevó a Xing cuatro meses de duro trabajo. No se trata de un juguete improvisado ni mucho menos. Incluye puertas sincronizadas entre tren y andén, una escalera mecánica totalmente funcional y una fidelidad al medio de transporte real que ha dejado boquiabiertos a millones de usuarios.

Sin embargo, como decía, el metro es solo una parte de lo que Xing ha bautizado como su “Cat Town”. La ciudad ya cuenta con un supermercado, un cine, un spa, un restaurante de comida rápida en versión mini y hasta un teatro. Cada espacio está diseñado con un nivel de precisión que combina técnicas de bricolaje con un ingenio sorprendente.

Ante la gran repercusión que ha alcanzado este contenido, Xing solo ha podido dar las gracias y reconocer que el principal motivo de este esfuerzo es hacer felices a sus mascotas.