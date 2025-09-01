Consigue estos 4 juegos gratis en Steam para siempre

El catálogo de Steam nunca deja de crecer, y lo más atractivo es que no siempre hay que rascarse el bolsillo para conseguir horas de entretenimiento. En los últimos años la plataforma de Valve se ha convertido en un lugar donde conviven superproducciones con juegos independientes, y a menudo estos últimos llegan con un detalle que les empuja para conseguir que los usuarios les den una oportunidad, que están disponibles de forma gratuita.

Una vez más, esto es justo lo que ha vuelto a ocurrir y por eso te dejamos ahora cuatro propuestas que se pueden descargar sin coste desde ya y que podrás mantener para siempre.

Batography

Batography ofrece una experiencia única que mezcla exploración con narrativa ambiental. A través de escenarios minimalistas, el jugador descubre fragmentos de historia en un estilo único que apuesta por la atmósfera antes que por la acción. Ideal para quienes disfrutan de propuestas artísticas.

BUMP! Superbrawl

BUMP! Superbrawl es un título de combates caóticos en el que lo importante es lanzarse de lleno a la arena y golpear todo lo rápido y fuerte que puedas. Sus partidas rápidas y frenéticas lo convierten en una opción perfecta para pasar un buen rato con amigos.

Senet: Households

Senet: Households, a pesar de acabar de llegar a Steam, recupera uno de los juegos más antiguos del mundo, el legendario Senet del Antiguo Egipto. Aquí se presenta en una versión digital que respeta su esencia y al mismo tiempo ofrece la comodidad de la experiencia en PC.

Manzaka

Manzaka es una propuesta que se centra mucho en la estrategia. Con un estilo inspirado en los juegos de tablero, propone partidas pensadas para quienes disfrutan calculando cada movimiento y anticipando al rival.