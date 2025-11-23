Si crees que ya has visto todo en ciencia ficción, esta película te va a desmontar en apenas 100 minutos

La ciencia ficción intimista siempre ha sido uno de los géneros con un espacio reservado entre los grandes estrenos. No solo caben en él películas gigantes, sino también las pequeñas que apuestan por las emociones antes que por el espectáculo. Y, entre todas ellas, pocas brillan tanto como esta obra que, sin hacer ruido, consiguió lo que parecía imposible: competir en profundidad y humanidad con cualquiera.

Esta es una película que demuestra que no hace falta un gran presupuesto para contar una historia que te deja pensando durante días, desprendiendo una sensación casi hipnótico en su forma de construir su atmósfera.

Desde los primeros minutos sientes que estás ante una experiencia distinta, más íntima, y, sin embargo, bajo esa calma late una inquietud constante. Esa mezcla de humanidad y desasosiego es lo que ha convertido a esta película en una auténtica obra de culto.

Moon, una historia de aislamiento y ciencia ficción en su forma más humana

Moon sigue a Sam Bell, un trabajador que lleva años aislado en una base lunar realizando tareas rutinarias para una corporación energética. Su única compañía es una inteligencia artificial que, lejos de ser amenazante, resulta sorprendentemente cálida.

Cuando está a punto de terminar su contrato y regresar a casa, comienza a tener visiones que le despiertan dudas sobre su labor y su propósito, abriendo la puerta a un misterio que se desarrolla con calma, sensibilidad y un enorme peso emocional.

Lo que realmente eleva la película es el trabajo de Sam Rockwell, que sostiene la historia prácticamente en solitario. Su interpretación es tan humana, tan vulnerable y tan llena de matices que convierte cada escena en un pequeño duelo emocional. La película confía plenamente en su personaje, en sus silencios, en su cansancio, incluso en la forma en que la soledad va modificando su percepción del mundo.

Moon está disponible en Prime Video con la suscripción y es una apuesta que no busca deslumbrar, sino acompañar emocionalmente al personaje. Habla de identidad y de la fragilidad humana, pero lo hace con una delicadeza que la diferencia del resto del género.