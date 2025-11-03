Un streamer estadounidense crea un chat de 10 bots con IA para que voten sus decisiones

Desde sus inicios, los creadores de contenido siempre han tenido una conexión con la tecnología inevitable porque es una parte fundamental de su trabajo. Sin embargo, algunos usuarios muestran conocimientos que están todavía por encima de la media, como es el caso del popular youtuber estadounidense PewDiePie.

Este ha demostrado su buen trato con la tecnología al hacer público un proyecto que ha sorprendido a todo el mundo: un chat impulsado por diez inteligencias artificiales que votan entre sí para decidir las respuestas que le ofrecen. Este experimento forma parte de su reciente incursión en el mundo del software libre y la tecnología de IA generativa, donde el youtuber ha decidido crear su propio sistema desde cero.

PewDiePie construye su propio “consejo de IA"

En su nuevo vídeo titulado STOP. Using AI Right now, el streamer ha mostrado una interfaz de chat personalizada que funciona completamente en su ordenador personal, sin depender de servicios en la nube. Para lograrlo, ha montado una potente estación con diez tarjetas gráficas y ha integrado funciones avanzadas como búsqueda, memoria, recuperación aumentada y salida de audio. Es decir, ha creado su propia versión local de un ChatGPT.

El sistema funciona como un “consejo de bots” donde varias IA debaten entre sí y votan cuál es la mejor respuesta a cada pregunta. Sin embargo, el propio PewDiePie reconoció entre risas que los bots “acabaron conspirando” contra él, demostrando lo imprevisible que puede ser la interacción entre múltiples modelos.

El creador también experimentó con un enjambre de hasta 64 bots simultáneos, aunque admitió que la interfaz web no soportó la carga. Además, aprovechó parte de la potencia sobrante de su equipo para donar procesamiento a Folding@home, una iniciativa que utiliza GPU ociosas para la investigación de enfermedades.

Este experimento marca una nueva etapa en la carrera del youtuber, que está combinando su humor característico con un genuino interés por la inteligencia artificial y el desarrollo abierto.