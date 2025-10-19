Esta joya de la ciencia ficción moderna mezcla tecnología y horror como ninguna otra y está en streaming

A lo largo de las últimas décadas, la ciencia ficción ha explorado de mil formas la relación entre el ser humano y la tecnología. Son muchísimas las producciones que han demostrado que el género puede ir mucho más allá de los efectos visuales o las aventuras espaciales. En su vertiente más oscura, la tecnología se convierte en una amenaza que altera la percepción de la identidad, el cuerpo y la conciencia.

Entre esas producciones que desafían los límites del género, hay una película reciente que combina el suspense del mejor thriller psicológico con un horror casi físico, llevándonos a cuestionar qué significa realmente ser uno mismo. Es una experiencia tan intensa como visualmente elegante, que no deja indiferente y confirma que todavía hay muchas historias por contar dentro de este género.

Possessor, una pesadilla tecnológica sobre identidad y control

Possessor nos sumerge en un futuro cercano donde existe una organización secreta que utiliza implantes cerebrales para introducir la mente de sus agentes en el cuerpo de otras personas. De este modo, consiguen ejecutar asesinatos corporativos sin dejar rastro y sin levantar sospecha. La protagonista, interpretada por Andrea Riseborough, es una de las mejores en su trabajo, hasta que una de sus misiones se complica y comienza a perder el control de su identidad.

Con una mezcla de ciencia ficción cerebral, terror corporal y un ritmo que mantiene la tensión de principio a fin, Possessor destaca por su tono hipnótico y su atmósfera inquietante. La película en ningún momento se mueve por el morbo del terror físico, sino que lo utiliza para lanzar una mirada más existencial y moderna, centrada en el desdoblamiento mental y la pérdida del yo.

Visualmente impactante, con una fotografía de contrastes violentos y un diseño sonoro envolvente, Esta producción se puede considerar una obra de culto instantánea dentro del género, perfecta para quienes buscan una historia diferente, provocadora y cargada de simbolismo.

Actualmente Possessor está disponible en Prime Video y es una de las opciones más interesantes que podrás encontrar si buscas una propuesta original que sea tan elegante como perturbadora.