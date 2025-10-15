La película de 'Swamp Thing' recibe una actualización de James Gunn que desconcierta

Cuando James Gunn se sumó al reinicio de DC Studios como codirector, una de las películas que anunció fue Swamp Thing. Programada para ser dirigida por James Mangold, Swamp Thing fue concebida como un filme de terror gótico que se iba a inspirar en títulos como Frankenstein. Aunque el proyecto inicialmente parecía muy prometedor, ha habido una falta de actualizaciones en los últimos años.

Mientras tanto, James Mangold ha hecho una nueva película de su carrera, aceptando un trato con Paramount que lo verá producir y dirigir largometrajes para el estudio. Los seguidores de DC temían que este cambio de las circunstancias pudiera significar el final de Swamp Thing, pero James Gunn ha querido aclarar las cosas. Según parece, el proyecto sigue adelante.

La incertidumbre en torno a 'Swamp Thing'

"Hemos hablado con él. Sigue comprometido", explicó James Gunn. "Así que ya veremos. Hay cosas que tardan mucho y veremos qué pasa". Aunque Swamp Thing parece seguir sobre la mesa, la realidad es que no parece ser una prioridad para James Mangold. Esto se debe a que el director insinuó que Paramount está de acuerdo con sus "ideas para proyectos futuros", lo que podría tener un impacto en su desarrollo.

Si alguna de esas ideas avanza rápidamente, Swamp Thing podría quedar relegada a un segundo plano. Ya sabemos que la mayoría de las veces esto conduce al olvido y, en consecuencia, a archivar el proyecto. Mucho dependerá de cuándo se complete el guion de la producción. Como James Gunn ha explicado en numerosas ocasiones, DC Studios no comenzará la producción de una película o serie de televisión a menos que haya un borrador terminado con el que James Gunn esté satisfecho.

Lo importante es que nadie está empeñado en seguir con el desarrollo del proyecto con el fin de que cumpla con una fecha de estreno predeterminada. James Gunn es consciente de cómo las cosas pueden cambiar durante el proceso de desarrollo, por lo que se mantiene flexible y está abierto a cambiar el plan del DCEU. Por muy intrigante que parezca una adaptación de Swamp Thing, lo más prudente es tomarse el tiempo necesario para asegurarse de que todo esté en orden. Eso sí, el desconcierto es total.