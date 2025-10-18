Esta serie que nadie vio es la más infravalorada del género: pura ciencia ficción de alto nivel

La idea de viajar en el tiempo ha sido un elemento básico de la ciencia ficción. Este ha sido un concepto que se ha visto en algunas de las producciones más icónicas, como bien podría ser Terminator o Regreso al futuro. Una de las más recientes que consiguió el reconocimiento unánime de la crítica fue Dark, también con el tiempo ocupando un eje central. Sin embargo, una serie de este tipo que merece más reconocimiento es Continuum.

Y es que probablemente ha pasado desapercibida para la mayoría de los seguidores de la ciencia ficción. Es bastante injusto, sobre todo porque Continuum ofrece una visión verdaderamente única de lo que una historia de viajes en el tiempo puede ofrecer. Además, la serie está formada por un elenco repleto de actores que ya parten de cierta experiencia en el género.

El fascinante punto de partida de 'Continuum'

Continuum se desarrolla en 2077, un momento en el que Estados Unidos se ha anexado a Canadá. Un grupo terrorista llamado Liber8 lleva a cabo ataques en Vancouver y solo se detiene cuando la agente de policía Kiera Cameron arresta a su líder, Edouard Kagame. En el juicio de Edouard Kagame, los miembros de Liber8 usan un dispositivo temporal para viajar a 2012, y Kiera es arrastrada al pasado junto con ellos.

Allí se une al Departamento de Policía de Vancouver y trabaja con el detective Carlos Fonnegra para localizar a los miembros de Liber8 y preservar el futuro. Como en cualquier compleja serie de viajes en el tiempo, Continuum se centra en cómo las acciones de sus personajes afectan tanto al pasado como al futuro. Lo más extraño es el giro del destino que dio vida a Continuum.

El creador de la serie, Simon Berry, reveló que un amigo cercano le pidió el episodio piloto, ya que Showcase, una cadena canadiense cuya principal temática es la ciencia ficción, necesitaba una nueva serie. "Le di la idea de Continuum para que se la pasara a los ejecutivos. Inmediatamente vieron el potencial y me contrataron para escribir el guion del piloto. Showcase realmente entendió lo que la serie podía ser desde el primer día", sugirió.

Por desgracia, Continuum fue cancelada, pero a Simon Berry se le permitió una cuarta y última temporada para concluirla. Aunque es cierto que Continuum podría haber seguido los pasos de otras producciones de ciencia ficción que tienen un lugar especial, sigue siendo una referencia en el subgénero de los viajes en el tiempo que merece la pena ver. No está disponible en streaming, pero puedes programar un aviso en JustWatch.