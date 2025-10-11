El mejor momento de Netflix llegó con esta monumental serie de ciencia ficción: una obra maestra sublime

Aunque es cierto que la oferta de anime de Netflix puede ser insignificante en comparación con la de otras plataformas como Crunchyroll, el servicio de streaming más popular cuenta con una enorme cantidad de producciones exclusivas con una enorme calidad. Además, pese a que la competencia por el mejor anime de ciencia ficción en Netflix puede estar repleta de títulos aclamados, un éxito inesperado destacó por estar encima del resto.

Cyberpunk: Edgerunners posiblemente sea el anime que mejor funciona en el catálogo de Netflix. Aunque siguió la estela del popular videojuego de CD Projekt Red, muchos espectadores no sabían muy bien qué pensar de la serie antes de su estreno. Sin embargo, después del final de su corta temporada con tan solo diez episodios, la serie consiguió dejar al público sin palabras.

La estética que marcó la ciencia ficción de animación en Netflix

Inspirada en los clásicos juegos de rol de Mike Pondsmith y diseñada para coincidir con el lanzamiento de Cyberpunk 2077, Cyberpunk: Edgerunners puede ser considerada una obra maestra de ciencia ficción en el anime. La serie sigue a un joven llamado David Martínez, que vive en la ficticia Night City. Tras una tragedia que sacude por completo su vida, David se une a los Edgerunners, un grupo de mercenarios que realizan trabajos en la ciudad.

Con la ayuda del líder de los Edgerunners, Maine, y la hacker del grupo, Lucy, David va ascendiendo lentamente en la organización. En esencia, Cyberpunk: Edgerunners es una serie que se centra principalmente en el precio del éxito. Puede que otros animes exclusivos de Netflix como Pluto sean también muy reconocidos, pero carecen del impacto emocional que esta serie consigue dejar en los espectadores.

Por otro lado, el enorme apoyo que recibió hizo que el regreso de Cyberpunk: Edgerunners se hiciera realidad con una segunda temporada. Dicho esto, puede que esta sea la única oportunidad para Netflix de igualar el éxito que tuvo su estreno inicial. Aunque es cierto que existe cierta preocupación al respecto, Studio Trigger, el responsable de esta producción, es uno de los estudios de anime más confiables de Japón. Sería muy sorprendente que fallaran con un título tan esperado como Cyberpunk: Edgerunners 2.