Este coche de GTA 6 llega al mundo real y ya lo puedes comprar

La expectación por GTA 6 sigue creciendo a medida que se acerca su lanzamiento oficial, lo cierto es que parte de esa atención también la está consiguiendo el jefe del juego con sus declaraciones sobre el éxito del juego y sobre el posible precio del mismo.

Sea como sea, lo innegable es que han pasado más de diez años desde que Rockstar publicara la quinta entrega y los amantes de la franquicia cuentan los meses para regresar a Vice City. Sin embargo, mientras llega el momento, los seguidores más apasionados tienen ahora la posibilidad de hacerse con un pedazo muy especial de la historia del juego: un coche que formó parte directa de su desarrollo.

El coche de policía escaneado para GTA 6 ya está en subasta

Un usuario en Reddit ha compartido una captura de la subasta Difoosion

El vehículo en cuestión es un Chevy de 2013 que Rockstar utilizó como base para recrear los coches de policía en GTA 6. El automóvil fue 3D escaneado, lo que permitió capturar cada detalle y trasladarlo al juego con la máxima fidelidad. Esto significa que, cuando el título llegue al mercado, los jugadores verán patrullas prácticamente idénticas a este coche, que ahora puede ser adquirido por cualquier persona.

La subasta compartida en Reddit destaca además que el coche cuenta con marcas de la policía de Vice City, una matrícula personalizada con el texto SCAREDU y que incluso fue conducido en eventos promocionales relacionados con el juego. Actualmente se encuentra en Colorado, y la puja comenzó en apenas 10 dólares, aunque rápidamente superó esa cifra y ya se sitúa por encima de los 3.000.

Lo más curioso es que, pese a tratarse de un objeto de coleccionista, el vehículo está en condiciones de circular, por lo que el futuro ganador podrá conducirlo en las calles reales al mismo tiempo que se prepara para verlo en acción dentro del juego. Sin duda, un recuerdo único que será una de las piezas más destacadas del mundo del coleccionismo.