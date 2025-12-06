Este híbrido de ciencia ficción y western encanta a la crítica: está en streaming y es imprescindible

Josh Brolin es uno de los actores más prolíficos de su generación, ya que se ha adentrado en un sinfín de géneros con un resultado muy diverso. Lo que no muchos recuerdan es que protagonizó Outer Range, una serie original de Prime Video. Pese a que la serie de ciencia ficción está respaldada por un 85% de aprobación en Rotten Tomatoes por parte de la crítica, aún no ha recibido el reconocimiento que realmente se merece.

De alguna manera, a medio camino de su exitosa carrera cinematográfica, Josh Brolin logró hacerse con un papel protagonista en una producción que abandera Amazon Prime Video. Aunque no siempre consiguió el éxito, el esfuerzo de la plataforma por dar forma a una biblioteca con títulos originales de calidad es más que evidente. Por ese motivo, es innegable la popularidad de series como The Boys, Fleabag o Los Anillos del Poder.

Una joya oculta de la ciencia ficción que no puedes perderte

Dicho esto, existen muchas más producciones en la plataforma que estos ejemplos, así que hay varias joyas infravaloradas que aún están por descubrir. En este sentido, Outer Range es una de las mejores series de ciencia ficción de Prime Video. Y lo más sorprendente: nadie habla de ella. Con series como The Expanse y The Boys liderando la ciencia ficción en su catálogo, no sorprende que esta serie, que puede entenderse como más de nicho, se pierda tras ellas. Y, aunque no sea la más famosa, merece la pena verla.

La serie se centra en Royal Abbott, el dueño de un rancho localizado en Wyoming que corre el riesgo de perder las tierras de su familia. Un día, se encuentra con un misterioso agujero negro en uno de sus pastos, y de él emerge una extraña mujer que se hace llamar Autumn. El asunto se vuelve interesante cuando se revela que esta extraña figura tiene una historia que contar. Aunque la premisa pueda parecer atractiva, Outer Range nunca recibió la atención que merecía, pasando desapercibida prácticamente desde que se produjo su estreno. Lo más interesante es que es el resultado de una fusión entre western y ciencia ficción.

Quizás la serie no se comercializó de la manera correcta. Es evidente que pretende narrar una historia inusual, y no se puede revelar mucho sobre ella sin arruinar por completo la experiencia. Puede que quizás fuese demasiado extraña para algunos espectadores, lo que también afectó claramente a su desarrollo. Lo peor es que Outer Range se canceló solo un mes después del final de la segunda temporada, sin dar demasiadas explicaciones. Ahora, la producción ha quedado inacabada como un ejemplo perfecto de esas producciones infravaloradas que nunca terminaron de encajar.