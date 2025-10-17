Una estrella de 'Blade' niega su reemplazo en el proyecto más problemático de Marvel Studios

La actriz Mia Goth ha confirmado que sigue comprometida con el problemático reinicio de Blade que corre a cargo de Marvel Studios. Esta declaración la convierte en al menos una de las estrellas que sigue participando en el proyecto. En una entrevista reciente, la actriz se pronunció sobre las especulaciones sin rodeos, afirmando que sigue formando parte de la película y que cree que los retrasos son algo positivo.

"Es mejor que se haya tomado tanto tiempo porque quieren hacerlo bien", explicaba. La realidad es que el proyecto ha pasado por varios guionistas y directores en los últimos años, lo que ha generado una creciente incertidumbre sobre cuándo se producirá finalmente la esperada presentación de Mahershala Ali como Blade. Por el momento, estos actores son los únicos que han confirmado que siguen vinculados a la película, sobre todo tras las supuestas salidas de Delroy Lindo y Aaron Pierre.

Mia Goth confirma su participación en 'Blade'

Tampoco tiene un director confirmado y su guion aún se encuentra en fase de revisión. Aunque no tendría motivos para serlo, Blade se ha convertido en una de las producciones más problemáticas en la franquicia. Lo que debería haber sido un traspié inusual para un estudio conocido por su control, ahora parece ser un poco más común con el paso del tiempo.

Lo que más duele entre los espectadores es la expectación que existe por esta producción, sobre todo porque Mahershala Ali es una de las elecciones de casting más prestigiosas que Marvel Studios ha conseguido. Cuando se anunció Blade en 2019, el público se sorprendió al descubrir que él sería el que asumiría el papel de cazavampiros que en su momento interpretó Wesley Snipes.

Desde entonces, el reinicio ha estado plagado de cambios y retrasos. La situación se volvió aún más irónica cuando Wesley Snipes regresó para interpretar a Blade antes que a Mahershala Ali en Deadpool y Lobezno. El guionista David S. Goyer, involucrado en los proyectos anteriores del personaje, insinuó que Blade se trata de una historia sencilla con clasificación R que debería ser bastante aterradora. El reinicio de Blade aún no tiene fecha de estreno.