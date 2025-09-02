Final Fantasy VII comparte el mismo universo que otro juego principal de la icónica saga

La saga Final Fantasy ha crecido durante más de tres décadas y, aunque cada entrega suele presentar mundos y personajes distintos, los amantes de esta franquicia llevan años buscando conexiones ocultas. Una de las teorías más comentadas apuntaba a que Final Fantasy VII y Final Fantasy X forman parte del mismo universo, y recientemente ha recibido una confirmación que ha sorprendido a la comunidad.

La idea surgió a raíz de pequeños detalles que parecían simples guiños, pero que terminaron construyendo una teoría sólida. Ahora, con declaraciones de Yoshinori Kitase, director de varias entregas y productor del remake de Final Fantasy VII, la posibilidad de que ambos juegos estén realmente conectados ha ganado peso.

Final Fantasy VII y Final Fantasy X, dos mundos que podrían estar ligados

La teoría sostiene que Final Fantasy VII transcurre en un futuro lejano del mundo de Spira, escenario de Final Fantasy X. Bajo esta premisa, los habitantes de Spira acabarían evolucionando en los Cetra, los antepasados directos de Aerith.

Entre las pistas más citadas destaca la presencia de un personaje llamado Shinraen Final Fantasy X-2. Muchos lo relacionaron con la compañía energética de FFVII, y el remake reforzó la idea al incluir una fotografía en la sede de Shinra donde aparece un hombre con una máscara muy similar a la de aquel joven. También se suele mencionar el Farplane de FFX, un lugar espiritual casi idéntico al Lifestream de FFVII.

La teoría existía desde hace años, pero ha sido ahora cuando, en una entrevista reciente, Kitase respondió afirmativamente cuando le preguntaron si ambos juegos compartían universo. Aun así, el director ha recordado en varias ocasiones que estas interpretaciones deben verse como lecturas posibles más que como hechos absolutos, algo que deja margen a los jugadores para disfrutar de cada entrega de manera independiente o como piezas de un mismo rompecabezas.