Ni Freezer, ni Célula, ni Buu: este es el verdadero villano que marcó 'Dragon Ball'

La obra de Akira Toriyama ha logrado convertirse en un gran éxito debido a la increíble cantidad de personajes que presenta. Desde que se presentó por primera vez, la historia de 'Dragon Ball' consiguió cautivar a millones de espectadores gracias a Son Goku, su protagonista, y también a sus amigos. Como era de esperar, a lo largo de los años también ha habido grandes villanos que no han pasado desapercibidos, como Freezer, Célula o Buu, sin embargo, ninguna de ellos generó tanto impacto como el que te traemos hoy.

Evidentemente te estamos hablando del Príncipe de los Saiyan, Vegeta. En 'Dragon Ball Z', este personaje se presentó como un sádico villano que era realmente poderoso y temido. Puso en jaque a todos los héroes de la serie y por si fuese poco, terminó por convertirse en el coprotagonista de 'Dragon Ball', siendo uno de los personajes más queridos de toda la franquicia.

Goku y Vegeta se convirtieron en grandes rivales Difoosion

El impacto que Vegeta ha tenido como villano puede ser muy parecido al de Freezer, sin embargo, debido a su evolución como personaje y a su redención, es evidente que ha marcado un antes y un después en 'Dragon Ball'. La obra magna de Akira Toriyama no ha defraudado y ha dejado a los espectadores un gran número de personajes y eventos realmente importantes. Veremos qué le depara el futuro a 'Dragon Ball', pero parece que será algo realmente increíble.

Vegeta es un personaje realmente complejo

Si te paras a pensarlo detenidamente, Vegeta posiblemente sea el personaje más complejo y con más trasfondo de todo 'Dragon Ball'. No es para menos, puesto que desde un principio su presencia hacía augurar que sería alguien importante. Sin embargo, pese a que ya se podía conocer su papel desde un principio, hay cosas que tardaron en salir a la luz, como esta transformación del príncipe en Dragon Ball Z que nunca se vio.

Estaremos muy atentos para ver qué viene próximamente, porque como ya sabrás, actualmente 'Dragon Ball Super' se encuentra en un parón indefinido, por lo que no podrás disfrutar de nuevas historias hasta, mínimo, el próximo año 2026. Muchas personas esperan que en los próximos meses vengan buenas noticias, pero por ahora tendrás que seguir esperando.