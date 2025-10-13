Godzilla confirma cuál es su verdadera debilidad y cambia su legado para siempre

La mayor debilidad de Godzilla, así como la del resto de kaijus, al fin ha sido revelada. Un aspecto clave del legado de Godzilla es que nada ni nadie parecía poder detenerlo. Incluso cuando es derrotado por humanos, otros kaiju o un enemigo que es igualmente poderoso aparece en escena para dinamitar lo que se conoce de ellos. Aun así, después de todo, el Rey de los Monstruos siempre prevalece.

Los cómics de Godzilla que están siendo publicados por IDW añaden varios personajes y elementos nuevos al legado del icónico kaiju. En uno de los últimos números, Jacen Braid demuestra ser capaz de luchar contra los monstruos más imponentes. Lo más extraño es que la principal habilidad de una de estas criaturas es que puede hablar como un ser humano, lo que resulta aterrador. Además, los descendientes de Lament se comportan de un modo similar a las criaturas de la franquicia de Alien.

La invencibilidad de Godzilla en jaque

Mientras el equipo se prepara para enfrentarse a Lament y Godzilla, Rumi Chiba recuerda su época como miembro de la Fuerza G en Japón. En este sentido, Rumi le explica a Jacen cómo aprendió a maximizar la efectividad y minimizar los daños colaterales. También se revela que aturdieron a los monstruos con luz, sonido y feromonas, pero ella los derribó explotando los puntos de presión más vulnerables.

Tal y como explica, los kaiju poseen varios grupos nerviosos a lo largo de su cuerpo, que sirven como puntos de control neurológico. No obstante, también pueden convertirse en puntos débiles que los humanos pueden usar para dirigirlos o controlarlos. Con la fuerza sobrehumana de Jacen, podría ser fácil convertir a cualquier kaiju en una marioneta o neutralizar a Godzilla en minutos sin poner en peligro ningún lugar ni intentar usar fuerza letal.

Sin embargo, la idea de los puntos débiles podría parecer demasiado obvia como para no haberla descubierto aún. El problema es que esta debilidad en términos de kaiju sigue siendo prácticamente inalcanzable para los seres humanos. Ni siquiera innumerables ataques con armas de grado militar son suficientes para afectar o dañar estos puntos vulnerables. Lo que está claro es que luchar contra Godzilla podría convertirse en una pelea de ciencia en lugar de una carrera armamentística.