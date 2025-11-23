Si te gustan las epopeyas espaciales al estilo ‘Dune’, esta película de 2025 te va a sorprender

Aunque la ciencia ficción ha encontrado nuevos caminos que explorar con el paso del tiempo, las producciones a gran escala que combinan acción, ambición visual y mundos tan vastos que parecen no caber en la pantalla siguen siendo una parte importante del género. Dune ha sido uno de los grandes referentes recientes, demostrando que el género aún puede ofrecer épica, drama y un universo con reglas propias sin perder profundidad emocional.

Y aunque la mayoría de los focos suelen quedarse en las superproducciones más mediáticas, existe otra película igual de colosal. Estrenada en 2019, esta tomó un camino totalmente distinto y terminó convirtiéndose en toda una sorpresa para quienes buscan ciencia ficción con imaginación desbordante y un sentido de escala casi descomunal.

La Tierra errante, ciencia ficción que apuesta por la épica más grande posible

Dirigida por Frant Gwo, La Tierra errante plantea una de las premisas más colosales que te puedes imaginar. Ante una inminente destrucción del Sol, la humanidad decide mover el planeta entero fuera del sistema solar, impulsándolo con gigantescos motores. Lo que sigue es una carrera contrarreloj llena de misiones imposibles, paisajes postapocalípticos y secuencias de acción que no tienen nada que envidiar a las producciones más caras de Hollywood.

La película combina ciencia ficción dura, drama familiar, grandes catástrofes y ese tono heroico característico del cine asiático, dando como resultado una historia que se siente enorme, ambiciosa y visualmente espectacular. Para quienes disfrutan de mundos gigantescos donde lo épico no tiene límite, de conceptos imposibles y de la sensación de que cada plano podría ser un póster, es una apuesta segura.

La Tierra errante está disponible en Netflix, lista para quienes quieran perderse en una aventura espacial a lo grande.