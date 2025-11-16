Para mí, una de las series más infravaloradas de la ciencia ficción moderna: puro suspense en el desierto

La ciencia ficción televisiva lleva un tiempo dándole mucha importancia a la exploración de los misterios del universo y del alma humana en conjunto, una fórmula que ha demostrado que puede llevar al éxito. Sin embargo, no todas las producciones han conseguido crear relatos sólidos con profundidad filosófica y tensión narrativa.

A pesar de ello, existe una producción reciente que sí ha conseguido grandes resultados atreviéndose además a arriesgar con su tono y su estética, lejos de laboratorios futuristas. Una historia ambientada en el corazón del oeste americano que mezcla el drama familiar con un enigma cósmico.

Fuera de rango, el misterio que late bajo el cielo de Wyoming

Protagonizada por Josh Brolin, Fuera de rango sigue a Royal Abbott, un ranchero que lucha por mantener a su familia y su tierra mientras un descubrimiento imposible, un agujero gigantesco y aparentemente infinito en su propiedad, amenaza con alterar todo lo que conoce.

A partir de ese hallazgo, la serie se adentra en una red de sucesos inexplicables que combinan elementos de western clásico, ciencia ficción y drama existencial. Toda la historia se desarrolla bajo una dirección visual marcada por los paisajes monumentales del oeste estadounidense, que sirven para reforzar la sensación de aislamiento y desconcierto mientras cada episodio avanza con ritmo contenido.

Disponible en Prime Video, Fuera de rango es una de esas series que no se consumen de manera pasiva, se experimentan. Su mezcla de géneros, su tono melancólico y su misterio sin resolver la convierten en una obra singular, destinada a ser descubierta por los amantes de la ciencia ficción más introspectiva.