Una de las joyas ocultas de la ciencia ficción reciente: una odisea futurista tan hipnótica como perturbadora

El género de la ciencia ficción es uno de los más ambiguos que se puede encontrar en el cine. Sobran las películas que se han atrevido a explorar territorios cada vez más sensoriales, experimentales y alejados de las narrativas tradicionales. Sin embargo, entre todas estas propuestas más atrevidas, hay una película que pasó casi desapercibida en su estreno, pero que poco a poco se ha convertido en una joya oculta para quienes disfrutan del cine que apuesta por lo visual, lo extraño y lo simbólico.

Su estética es tan intensa como desconcertante: un mundo futurista poblado solo por mujeres, paisajes orgánicos, colores imposibles y una atmósfera que parece sacada del sueño más extraño. Un cine al que la palabra experimental se le queda incluso corta.

After Blue, una película con una propuesta visual única

Dirigida por Bertrand Mandico, After Blue sigue a una joven que, tras liberar accidentalmente a una peligrosa criminal atrapada bajo la arena, se ve obligada a perseguirla junto a su madre a través de un planeta extraño y salvaje. El mundo que presenta la película es una mezcla de western espacial y pesadilla psicodélica, donde cada plano parece una ilustración fantástica hecha con luz neón y texturas vivas.

Lo fascinante de la película es su forma de abordar la ciencia ficción desde lo sensorial: aquí no hay explicaciones científicas ni mundos hiperrealistas, sino un universo que funciona con su propia lógica, cercana al surrealismo y al mito, abrazando por completo la fantasía. Es una experiencia que recuerda al cine más atrevido de los años 70, pero con una identidad totalmente propia.

Disponible en Filmin con la suscripción, After Blue es una de esas rarezas que no se olvidan fácilmente. Es desconcertante, bella, perturbadora y profundamente original a partes iguales, dividiendo por completo las opiniones de quienes la ven.