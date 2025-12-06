Para mí, mejor que 'Outlander': esta olvidada serie de ciencia ficción reinventó el amor a través del tiempo

Normalmente, parece existir una regla no escrita que sugiere que cualquier serie de televisión, ya sea nueva o vieja, debe tener una temporada inaugural algo inestable antes de desplegar todo su potencial y, en consecuencia, alcanzar la grandeza. No fue lo que pasó con Outlander. Dotada de una identidad única desde los primeros episodios, esta fantasía romántica arrancó con fuerza y conquistó a millones de espectadores.

La televisión ya debería estar repleta de imitaciones de esta producción para intentar conseguir éxito, pero ese público que busque una unión dinámica similar de ambientación y química entre personajes debe retroceder en el tiempo hasta 2008. Aunque Ashes to Ashes se convirtió en un auténtico éxito de la BBC, más bien se ganó el estatus de ser considerado un clásico de culto en el extranjero, ya que fuera de su país no es tan conocida.

Un clásico de culto que pasó desapercibido fuera del Reino Unido

La propuesta creativa resulta de lo más interesante, ya que fusiona la ciencia ficción con el "drama de época" de la forma más inusual. El resultado final es un drama psicológico fascinante con ese toque que a muchos les resultará irresistible: una historia de "amor" entre una mujer contemporánea que viaja en el tiempo y un hombre que está atado al pasado.

En Ashes to Ashes, la detective Alex Drake viaja en el tiempo de 2008 a 1981 después de un peligroso altercado con un secuestrador armado. Como es lógico, Alex ni siquiera se cree lo que está ocurriendo. Por supuesto, tampoco ningún investigador condecorado y psicólogo criminal esperaría que una herida de bala en la cabeza le siguiera una situación tan extraña como esta.

Convencida de que su subconsciente ha inventado un misterio que resolver antes de que pueda despertar sana y salva, Alex trata de reconstruir el rompecabezas y regresar a casa junto a su hija. Hasta entonces, debe soportar a sus insufribles "nuevos" compañeros de trabajo, incluido su jefe. Como es lógico, su polo opuesto demuestra ser su peor obstáculo, su única pareja y, puede que también, su interés amoroso predestinado.

Es imposible olvidarse de las magníficas interpretaciones de Keeley Hawes y Philip Glenister, ya que ambos son los que equilibran el tono de la producción. También los que muestran lo peor y lo mejor de dos tiempos muy diferentes entre sí. La historia fusiona el formato tradicional de crímenes con los secretos de los personajes que se van revelando poco a poco. Lo que te garantizo es que la abierta mezcla de géneros de Ashes to Ashes nunca se siente desordenada. Además, los eventos culturales tienen un peso que dan contexto sin resultar torpe en el avance de la serie. Las tres temporadas de Ashes to Ashes son una aventura de lo más entretenida, así que no me la perdería.