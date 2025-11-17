El tremendo enfado de IlloJuan al terminar la campaña de Black Ops 7: "No tenéis vergüenza"

Que la saga Call of Duty no está pasando por su mejor momento no es un secreto para nadie. Sus ventas siempre están ahí, eso es innegable, pero hace tiempo que la comunidad denuncia que la franquicia se ha alejado del camino y que ha perdido casi por completo su identidad.

La última entrega, Black Ops 7, parece que tampoco ha servido para reconducir la situación. A las quejas de la gran mayoría de jugadores se están sumando también la de perfiles públicos como el de IlloJuan.

El malagueño terminó en el día de ayer la campaña del juego y no pudo tener ni una sola palabra buena hacia él, omitiendo incluso los créditos cuando él siempre defiende el dejarlos enteros hasta el final.

El enfado de IlloJuan con Black Ops 7

La cuenta de mundoclip_es ha sido la encargada de recoger la reacción del malagueño al acabar el modo historia, quedándose sin palabras y mirando fijamente a la pantalla.

La gota que colmó el vaso para el streamer fue que después de los créditos apareció una escena postcréditos que parece augurar una nueva entrega de la franquicia: “Qué locura que va a haber un Black Ops 8, qué locura que se atreven a hacer postcréditos como si esto le interesara a alguien. Qué locura que se atreven a hacer postcréditos como si fuese mínimamente bueno esto”.

IlloJuan acabó afirmando que la desarrolladora “no tiene vergüenza” por el trato que está teniendo con una saga que era mítica dentro de la industria del videojuego.

Estas palabras al terminar la campaña solo sirvieron para demostrar que las sensaciones que tenía el malagueño antes de jugarla eran del todo correctas. IlloJuan ya había advertido de que este juego “no es Call of Duty”, y también fue un paso más allá asegurando que en poco tiempo la desarrolladora usará el argumento de volver a sus raíces para próximas entregas.