Para mí, la obra maestra de terror que elevó el género: una joya que tienes pendiente en streaming

Estrenada en 2018, Hereditary fue una de esas películas que realmente aportó valor en la industria cinematográfica. Demostró que sí se podía emplear el terror como una herramienta para construir una historia con varias capas de profundidad. Realmente lo hizo a pulso, dando forma a un relato que, extrañamente, no se sustentaba únicamente en el susto fácil sin peso. El resultado final fue un largometraje que planteaba una experiencia profundamente inquietante.

Por ese motivo, la revolucionaria cinta de Ari Aster se ganó un lugar privilegiado en el género de una manera inesperada. El filme narra la progresiva descomposición emocional de una familia que intenta recomponerse tras la muerte de su matriarca. Desde ese punto de partida aparentemente íntimo, la historia abre paso a un torrente de secretos heredados y cargas que pasan de generación en generación como un legado inevitable que se va perpetuando en el tiempo.

El impacto de 'Hereditary' fue clave en el terror moderno

Aparte de ser un relato sobrenatural, que es a lo que nos tiene acostumbrados la mayor parte de las producciones del género, la película funciona como un reflejo sobre el verdadero significado del duelo. Es decir, cómo se instala en los rincones más mundanos y de qué manera distorsiona las dinámicas familiares sin que los afectados sean conscientes del cambio. Y es que la película tampoco se olvida de la forma.

Cada escena parece diseñada para que el espectador detecte un detalle inquietante en el fondo o un gesto mínimo que altera la lectura de lo que está ocurriendo. Es precisamente esa sutileza la que convierte lo cotidiano en un terreno incierto. Por esa razón, la casa familiar acaba transformándose en un escenario en que cualquier habitación, por inocente que parezca, es capaz de esconder una amenaza.

Lo que sí habría que matizar es que, si algo distingue a Hereditary de otras películas, es su manera de mostrar el miedo como una consecuencia emocional y no como un estímulo aislado. El terror surge de la culpa, la incapacidad de comunicar lo que duele y la sensación de que el pasado. Por más enterrado que esté, siempre regresa para reclamar su lugar. Sí, tiene ciertas características que son propias del género, pero siempre intenta ir un paso más allá.

Con el paso del tiempo, la película ha consolidado su reputación como uno de los títulos que son la prueba de que sí se pueden desarrollar propuestas inteligentes de terror que resulten igualmente incómodas que otras producciones más "simplonas". Para quienes la tienen todavía pendiente, sigue siendo una de las experiencias más perturbadoras que Prime Video puede ofrecerte.