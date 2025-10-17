Un personaje original de 'Stranger Things' regresa en la última temporada de la forma más retorcida

El esperado final de una de las series más rentables de Netflix dará comienzo a finales de este mismo año. La estrategia que seguirá Netflix será lanzar episodios en diferentes tandas. La idea es repartir el estreno de los episodios iniciales entre noviembre y diciembre. En este sentido, un personaje original de Stranger Things volverá a hacer una aparición tras su muerte en la que será la temporada de cierre. Sin embargo, existe un pequeño detalle que conviene saber.

Según la revista TIME, Barb hará una breve aparición en esos episodios finales de Netflix. En el set de rodaje, se vio por primera vez lo que se intuye que es el cuerpo de Barb en el Mundo del Revés. Por supuesto, no fue nada agradable. Interpretada por Shannon Purser, Barb aparece semienterrada bajo tierra con un corte en el cuello y cubierta de las enredaderas que son tan características en esta extraña dimensión sobrenatural.

Una breve pero impactante aparición en 'Stranger Things'

Este personaje es quizás más conocido por ser la primera víctima del Mundo del Revés, quien perdió la vida en la primera temporada tras asistir a una fiesta con Nancy Byers. Su muerte desencadenó una campaña en redes sociales que acabó convirtiéndose en uno de los primeros indicios de que el fenómeno de Stranger Things estaba a punto de despegar de una forma que Netflix jamás imaginó.

Por supuesto, la justicia para Barb nunca llegaría. El personaje se encontraba definitivamente muerto, pero su presencia persistió y dio más motivos para explorar el misterio que rodeaba al Mundo del Revés después de que Will, el hermano de Nancy, también fuera arrastrado hasta esta dimensión alternativa.

No es de extrañar que Stranger Things ponga toda la carne en el asador en la última temporada. También se sabe que la idea es que la próxima temporada retome la historia 18 meses después del final de la cuarta, con el Mundo del Revés invadiendo el mundo real. Dicho esto, el regreso de Barb probablemente genere dudas sobre quién más podría regresar. Precisamente, esta es la mayor incógnita. Algunas otras bajas de la serie incluyen a Bob o Billy, por lo que nada está descartado.