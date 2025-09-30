El sorprendente nuevo actor de Thor en Marvel Studios consigue la pelea que Chris Hemsworth nunca tuvo

Aunque parezca sorprendente, un nuevo actor ha asumido el papel de Thor como sustituto de Chris Hemsworth en la última producción de Marvel Studios para Disney+. La estrella ya ha visto a Thor enfrentarse directamente a otro héroe del UCM, zanjando así un debate de poder. La franquicia de Thor liderada por Chris Hemsworth ha visto evolucionar constantemente el poder del héroe, siendo el Dios del Trueno uno de los héroes más poderosos del UCM.

Lo cierto es que Thor ha luchado contra varios personajes increíblemente poderosos, como Thanos o Hulk. Sin embargo, existen bastantes personajes del UCM con los que Thor aún no ha tenido la oportunidad de enfrentarse cara a cara en la franquicia. Recientemente, una de las mejores series de Marvel Studios permitió que Thor tuviera una batalla de ensueño, pero lo más curioso es que Chris Hemsworth no lo interpretó.

Un nuevo actor asume el papel de Thor en 'Marvel Zombies'

El Thor de Chris Hemsworth ha aparecido tanto en los proyectos de acción real como en los de animación del UCM. En este último estreno, el actor prestó su voz al héroe en What If...?. Sin embargo, el miembro original de los Vengadores no regresó para prestar voz a Thor en Marvel Zombies, ya que fue Greg Furman quien asumió el papel de Thor en el nuevo estreno de la franquicia.

En este sentido, la versión de Thor difiere de la de Chris Hemsworth en un aspecto clave. Tras ser atacado por Thanos con el poder de las Gemas del Infinito, este Dios del Trueno sufrió graves daños en gran parte de su cuerpo. El personaje decidió permanecer en silencio antes de decidirse a actuar de nuevo para detener al ejército de no muertos de la Bruja Escarlata. Esta sucesión de eventos fue lo que condujo a un conflicto directo entre Thor y la Bruja Escarlata.

Al final, la fuerza de esta variante de Bruja Escarlata demuestra ser demasiado para Thor, quien acabó siendo transformado en un zombi. Aunque realmente fue Greg Furman quien luchó contra la Bruja Escarlata, Chris Hemsworth aún podría tener una oportunidad de enfrentarse a Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff en acción real. En los cómics, no sería la primera vez que el personaje reapareció con Doctor Doom. Marvel Studios podría hacer lo mismo, trayendo de vuelta a la Bruja Escarlata en Vengadores: Doomsday.