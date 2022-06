Buenas noticias de la semana

Sabemos que los lunes cuestan, así que aquí os dejamos un recopilatorio con cinco titulares de noticias positivas (que también existen) de estos últimos días. ¡A por la semana!

1. La heroicidad de la española Andrea Fuentes: salva la vida a una nadadora de morir ahogada en el Mundial

Budapest (Hungary), 22/06/2022.- Picture made available 23 June 2022 of Anita Alvarez (C) of the US being helped out of the pool by her coach (L) and an unidentified man after she fainted at the end of her performance during women's free final of artistic swimming of 19th FINA World Championships in Hajos Alfred National Sports Swimming Pool in Budapest, Hungary, 22 June 2022. (Hungría) EFE/EPA/Zsolt Szigetvary HUNGARY OUT FOTO: Zsolt Szigetvary EFE

La estadounidense Anita Álvarez perdió el conocimiento en su prueba de solo en Budapest y se hundió en la piscina dos minutos. “Los socorristas no se tiraban, así que me he tirado yo”, aseguró después su salvadora.

Andrea es la entrenadora de Estados Unidos y se lanzó a por ella cuando el resto del mundo aún estaba reaccionando, entre el susto, el miedo y la sorpresa, totalmente paralizadas por lo que estaba sucediendo. Era lo más inesperado posible. Andrea reaccionó antes que nadie se tiró y después, detrás de ella, fue otro de los entrenadores, que le ayudó a sacar a Anita, inconsciente aún, de la piscina. “Ha estado dos minutos sin respirar pero cuando ha despertado todas las constantes estaban bien”, reconocía. “Dos minutos tranquilitos en el sofá mucha gente puede aguantar sin respirar, a 180 pulsaciones ni de coña. Cuando la hemos sacado no respiraba, he hecho todo lo posible por despertarla, hasta la he dado una bofetada...me he asustado de verdad hasta que ha empezado a respirar. Ahora lo estamos hablando y nos reímos. Está viendo las fotos y flipa. Había 70 socorristas y nadie iba así que he ido yo”, continuaba.

2. Crean peces robots para recoger microplásticos

Peces nadan alrededor de una bolsa de plástico en el Mar Rojo cerca de Naama Bay en Egipto. FOTO: MIKE NELSON EFE

Un grupo de científicos de la Universidad de Sichuan liderados por Xinxing Zhang ha tenido la idea de utilizar pequeños robots en forma de pez que son capaces de recoger los microplásticos el agua de su entorno gracias al material del que está hecho su cuerpo. Para crearlo, los investigadores se han inspirado en la madreperla o nácar, un material precioso que se encuentra en el interior del caparazón de muchos moluscos y que forma las codiciadas perlas.

Miden 1,5 centímetros y gracias al material del que están hechos, son capaces de atrapar los microplásticos y llevarlos a otros lugares para que puedan ser recogidos

3. Una ITV al corazón que detecta anomalías de forma precoz

Prueba medica llamada MyoStrain que detecta con un Tac de pocos minutos cardiopatias o primcipios de estas en los pacientes a los que se les realiza. Hospital Nuestra Señora del Rosario. FOTO: Jesus G. Feria La razon

Cada año mueren más personas por una enfermedad cardiovascular que por cualquier otra causa en el mundo. Y, sin embargo, la mayoría de estas patologías puede prevenirse si se actúa contra el consumo de tabaco, las dietas malsanas, el sedentarismo o el consumo nocivo de alcohol. Otra vía es mediante MyoStrain, una tecnología de diagnóstico por imagen que ha venido para revolucionar la Cardiología al detectar disfunciones que eran invisibles para las pruebas de diagnóstico convencionales.

4. De Mali a España: cuando se salvan vidas a más de 2.500 Kilómetros

Un servicio pionero de telemedicina llega a lugares recónditos para proporcionar asistencia sanitaria

Uno de los médicos de Comitas e-health atiende a uno de sus pacientes

Este objetivo es el que persigue Comitas e-health, una compañía pionera en la prestación de servicios de telemedicina, que lleva más de 25 años en el sector y que cuenta con más de 200 médicos de diferentes especialidades. Su fin es facilitar el diagnóstico de un profesional allí donde se necesita sin que la persona interesada se tenga que desplazar a no ser que sea estrictamente necesario, por lo que este servicio ha demostrado su eficacia en multitud de escenarios. Así, una de sus colaboraciones más antiguas es con las Fuerzas Armadas españolas, aunque también han trabajado con flotas pesqueras, en centros penitenciarios, residencias o pueblos de la España vaciada, entre otros.

5. Alopecia areata: Científicos del Instituto Salt encuentran un vínculo sorprendente entre el sistema inmunológico y el crecimiento del cabello

El estudio establece una sorprendente relación de la calvicie con el corazón

Científicos del Instituto Salk de Estudios Biológicos, en Estados Unidos, han descubierto un objetivo molecular inesperado de un tratamiento común para la alopecia auntoinmune en la cual el propio sistema inmunitario ataca a los folículos pilosos y provoca la caída del pelo. Sus hallazgos se han publicado recientemente en la revista ‘Nature Immunology’.

“Durante mucho tiempo, las células T reguladoras se han estudiado por cómo disminuyen las reacciones inmunes excesivas en las enfermedades autoinmunes”, explica el autor de la investigación Ye Zheng, profesor asociado en el Centro NOMIS de Inmunobiología y Patogénesis Microbiana del Salk.

“Ahora hemos identificado la señal hormonal ascendente y el factor de crecimiento descendente que realmente promueven el crecimiento y la regeneración del cabello de forma totalmente independiente a la supresión de la respuesta inmunitaria”, indica el profesor Ye Zheng.