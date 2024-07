Los aeropuertos españoles sufren todavía hoy sábado retrasos y cancelaciones por el fallo de Microsoft

Las consecuencias del denominado "mayor apagón informático de la historia" se dejan sentir todavía hoy sábado en la red de aeropuertos de Aena. A pesar de que el gestor aeroportuario recuperó a última hora de la tarde de ayer viernes la mayoría de sus sistemas después de una jornada muy complicada provocada por el error en el sistema Microsoft Windows provocado por una actualización de la empresa de ciberseguridad CrowdStrike, los aeropuertos que gestiona todavía arrastran hoy algunos retrasos y cancelaciones como consecuencia del problema.

Los problemas más significativos se están viviendo con los vuelos cuyo destino es EE UU. Al filo del mediodía, los vuelos del aeropuerto Josep Tarradellas de Barcelona cuyo destino es el aeropuerto de Filadelfia acumulaban más de dos horas de retraso y en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas se han cancelado varios vuelos cuyo destino era el aeropuerto JFK de Nueva York.

Retrasos y reubicaciones

En el aeropuerto barcelonés, en declaraciones a Efe, Aida ha explicado que tiene un vuelo con destino a Dallas y está retrasado "de momento una hora y media".

Otro pasajero que también se dirige a Estados Unidos ha indicado que le comunicaron con antelación que el vuelo podría salir tres horas más tarde de lo previsto.

Este pasado viernes, Isabel tenía que volar a Mallorca para la boda de su hermana, pero se quedó en tierra: "Cancelaron el vuelo y, como no nos reubican, compramos otro vuelo para hoy -sábado-, así que llegaremos a la segunda parte de la boda -que empezó ayer-", ha relatado a Efe. No ha sido hasta este sábado, una vez ya había comprado el nuevo vuelo, que a Isabel le han comunicado que le reubicaban en un avión con salida a Mallorca el "martes por la noche", lo que "no tiene ningún sentido", ha criticado.

Algo similar le ha pasado a Roberto, que hacía escala en Barcelona para viajar a Venecia ayer viernes por la tarde pero no pudo salir. La compañía le dio la opción de volar el día 24, demasiado tarde para él porque tiene hoteles reservados en Venecia: "Compramos otro vuelo más caro para hoy y no sé qué pasara con el que teníamos ayer", ha explicado a Efe.

En cambio, el jugador de hockey hierba de la selección española Marc Miralles ha explicado que no tienen ninguna incidencia en su vuelo a Madrid, para de ahí volar a París y competir en los Juegos Olímpicos: "Ayer hubo mucho caos pero por ahora todo va bien".

A consecuencia del caos provocado por el fallo de Microsoft, las aerolíneas, cuyos sistemas también se vieron afectadas, tuvieron que cancelar ayer 400 vuelos, un 6,5% de las operaciones, según informó Aena. Algunas como Iberia tuvieron que realizar todos sus procesos de forma manual durante las primeras horas del día. A eso de las 9.30 horas, sin embargo, recuperaron sus sistemas y pudieron comenzar a facturar y a realizar el "check in" de forma informatizada.

A nivel global, FlightAware​​, una multinacional tecnológica que proporciona datos y seguimiento de vuelos en tiempo real, tenía contabilizados a las 17.45 horas de ayer viernes 29.336 retrasos y 3.205 cancelaciones.