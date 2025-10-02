Carlos Melio, abogado laboralista: "Esto es lo que ocurre si bajas a fumar durante tu jornada de trabajo"

Seamos sinceros: no hay nada que resulte más placentero en el trabajo que la pausa para el café o para salir a fumar. Esos minutos de desconexión con nuestra tarea no solo nos permite dejar a un lado la presión de la jornada laboral, sino también reponer fuerzas para dar lo mejor de nosotros mismos. Eso sí: ¿Cómo nos afecta en el ámbito legal la pausa para salir a fumar? ¿Se considera descanso?

Carlos Melio, un abogado laboralista con fuerte presencia en TikTok, ha querido tratar este dilema que tantos quebraderos de cabeza da a la hora de saber si debemos o no minutos extra en nuestro puesto. En primer lugar, el letrado establece que vamos a tener derecho a un descanso si nuestra jornada es de 6 horas continuadas o más, y que nuestra situación dependerá de lo que diga nuestro contrato.

Unos minutos que pueden cambiar el juego

Si nuestro contrato o convenio colectivo atribuye este descanso (que tendrá que ser mínimo de 15 minutos) como tiempo de trabajo, no tendremos que preocuparnos. Sin embargo, la cosa cambia en el caso contrario. "Si no lo dice ni tu contrato ni tu convenio, ese tiempo o ese descanso lo vas a tener que devolver al final de tu jornada", señala Melio.

Dentro de este segundo caso, existe una sentencia del Tribunal Supremo que remite a la posibilidad de que las empresas puedan obligar a sus trabajadores a fichar durante esas pausas del café o para fumar. Tal y como Carlos Melio sostiene, esto se realizaría con la intención de que la pausa "se descuente de tu jornada y la tengas que devolver al final de la misma o en otro día".

Como conclusión, es importante revisar nuestro contrato o convenio para determinar el carácter legal de nuestro descanso. De esta forma, el café y el cigarro nos podrán llegar a saber menos a pena, y un poquito más a gloria.