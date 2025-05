Dale Carnegie, referente en liderazgo: "El secreto de un equipo exitoso es que se forman como líderes, no seguidores"

En otro tiempo, las organizaciones seguían modelos jerárquicos tradicionales. Grandes pirámides con trabajadores en la base y niveles ascendentes de supervisión que limitaban la autonomía. Esa forma de trabajar está desapareciendo.

Según Dale Carnegie, uno de los grandes maestros en habilidades interpersonales, la realidad actual exige equipos horizontales donde cada miembro actúe con mentalidad de líder. La responsabilidad ya no es exclusiva de los altos mandos. "Cada miembro debe actuar como responsable que debe tomar decisiones. Todos deben verse a sí mismos como ejecutivos", señala Carnegie en su libro Descúbrete como Líder.

Aprender a colaborar: la clave del éxito colectivo

Carnegie subraya que ahora los equipos no pueden basarse en individuos aislados, aprender a trabajar juntos es esencial. Esto implica desarrollar habilidades de sociabilidad para animar a los demás, especialmente cuando las cosas no salen bien. Los líderes del futuro no solo deben dirigir, sino también fomentar ambientes donde el equipo sea más fuerte que la suma de sus partes.

Cómo preparar a las personas para liderar en equipo

Compromiso y propósito compartido: en lugar de imponer tareas, los líderes deben involucrar a sus equipos en la visión y objetivos. Esto crea una cultura donde todos sienten que su trabajo tiene un propósito real.

Reconocer y distribuir el mérito: el experto insiste en que un buen líder sabe compartir la gloria y aceptar las culpas. Esto fortalece la confianza dentro del equipo y evita rivalidades destructivas.

Crear oportunidades para el desarrollo: los grandes equipos surgen cuando cada miembro puede desarrollar su potencial. Esto implica dar espacio para cometer errores, aprender y crecer.

Dejar atrás la figura del jefe y abrazar la del guía

Para Carnegie, el liderazgo auténtico se basa en guiar y acompañar. Los líderes del mañana deben ser facilitadores que ayuden a sus equipos a encontrar sus propias respuestas, no imponer las suyas. Esto requiere:

Escuchar activamente

Compartir la información y las decisiones

Confiar en la capacidad del equipo para resolver problemas

Dale Carnegie lo dejó claro en sus enseñanzas: el liderazgo del futuro pertenece a quienes saben trabajar con y para los demás. Crear equipos sólidos no se trata de mandar, sino de inspirar, facilitar y confiar.

"La última prueba que demuestra que se es un líder es dejar tras de sí, en otros hombres, la convicción y la voluntad de continuar con la tarea", señala el experto, y agrega que formar equipos para el futuro es, en esencia, formar líderes capaces de hacer que el éxito sea colectivo y duradero.