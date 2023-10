La Policía advierte: hasta 10.000 euros de multa por dejar a tu perro atado en la puerta de un comercio

La Policía ha compartido en TikTok un nuevo vídeo en el que advierten de qué prácticas, muchas de ellas hasta ahora comunes, son ilegales y están penadas con la entrada en vigor el pasado viernes de la nueva Ley de Bienestar Animal.

A partir de ahora los ciudadanos no podrán dejar un breve momento a sus animales en el coche, aunque no haga mucho calor. No se puede ya mantener a un perro cerrado por unos instantes en un automóvil ni en condiciones térmicas "que pongan en peligro su vida".

Tampoco dejarlo solo en casa durante un par de días, pese a que sea con comida y agua suficiente para el alimento del animal. Es ilegal que un perro esté en un domicilio sin supervisión durante más de 24 horas consecutivas. El resto de animales, sin embargo, sí que pueden quedarse solos con su respectiva comida durante un máximo de tres días.

Si un animal desaparece es obligatorio informar de ello a las autoridades policiales antes de 48 horas. Además, es una infracción grave mantener a un perro o gato viviendo de forma permanente en una terraza, un sótano, patio o balcón.

Señalan también desde la Policía a fin de despejar toda duda, es un hecho delictivo educar a un perro utilizando cualquier tipo de "herramienta que pudiera causar lesiones al animal", como un collar eléctrico.

Por último, la persona que deje a un perro atado a la puerta de un establecimiento comercial, como un supermercado, mientras realiza una breve compra podrá ser multado con hasta 10.000 euros.