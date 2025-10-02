El 61% de la población andaluza mantiene como prioridad la lucha contra el cambio climático

El Observatorio de Transición Justa (OTJ) ha presentado los resultados autonómicos de su cuarto estudio sobre la percepción ciudadana ante la transición ecológica, con un enfoque especial en Andalucía. Impulsado por Fundación Moeve y Red2Red, el estudio ofrece un diagnóstico riguroso sobre cómo se perciben los retos climáticos desde la realidad social de este territorio.

La preocupación climática se mantiene, pero con matices

El 61% de la población andaluza considera que combatir el cambio climático debe ser prioritario. Aunque sigue siendo una mayoría, supone una caída de 8 puntos respecto a 2022. El 78,4% afirma creer con total seguridad en el cambio climático, frente al 85,5% de hace tres años. Las brechas de género se acentúan: las mujeres muestran mayor preocupación y certeza que los hombres.

Optimismo sobre los impactos y emociones más positivas

La transición ecológica es cada vez más conocida: el 46% dice comprender el término. A nivel de beneficios, el 70% cree que puede reducir la contaminación y el 64% mejorar la salud. Por primera vez, predominan las emociones positivas: esperanza (25%), interés (23%) y responsabilidad (17%), superando a la desconfianza o la impotencia.

Impacto socioeconómico y gobernanza

51% cree que la transición generará empleo .

41% teme que también implique pérdidas laborales.

22% de personas ocupadas cree que su empleo puede verse afectado.

Aunque un 48% anticipa posibles tensiones sociales, Andalucía muestra una mayor demanda de participación ciudadana (55%) que la media nacional.

Hábitos, movilidad y medidas climáticas

El 67% recicla habitualmente, aunque otras prácticas sostenibles no superan el 30%. El uso del coche privado sigue siendo mayoritario (52%), y la presencia de coches eléctricos es aún baja (3%). Aun así, su percepción como alternativa ecológica crece (58%), pese a barreras como precio, autonomía y puntos de recarga.

Sobre políticas públicas:

81% apoya facilitar proyectos ecológicos.

79% valora motivar a empresas sostenibles.

Solo 39% respalda los impuestos ambientales.

Tres perfiles sociales ante la transición

Comprometidos (49%): conciencia alta y disposición a actuar.

Escépticos (37%): apoyo condicionado a no asumir costes.

Inmovilistas (14%): mayor rechazo y baja implicación.

Anabel Suso, coordinadora del informe y directora de Innovación de Políticas Públicas de Red2Red, ha señalado: “Este estudio en Andalucía refleja una sociedad que, aunque mantiene un alto nivel de conciencia climática, muestra señales de desafección que debemos atender. La percepción de que la transición puede ser una oportunidad está presente, pero solo si es justa, cercana y adaptada a las condiciones reales de la ciudadanía.”

Teresa Mañueco, directora de Fundación Moeve, ha destacado: “Andalucía ofrece un escenario lleno de posibilidades para avanzar hacia una transición ecológica justa. Este informe nos ayuda a entender mejor cómo se sienten las personas ante estos cambios y qué barreras debemos derribar para que nadie se quede atrás en el camino hacia un futuro más sostenible.”