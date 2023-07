Maribel Sánchez Torregrosa: «Mi primer objetivo es traer agua a Almería y Andalucía»

«Nunca jamás nos hemos jugado tanto en unas elecciones». Es una de las afirmaciones más repetidas durante esta campaña electoral por la candidata número uno al Congreso de los Diputados por Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, quien se esfuerza por «trasladar la idea del voto útil» para su formación y cuestiona «¿de qué sirve que preguntes en la calle y todo el mundo diga que es necesario el cambio si llega el día 23 y no acudimos a las urnas?». Desde una provincia con importante apoyo electoral para sus siglas, «con más de 60 alcaldes gestionando los municipios más importantes de Almería», la ex parlamentaria andaluza confía en «tener un apoyo mayoritario de los almerienses porque sería la primera vez que gobernáramos al frente del Ejecutivo Central, en la comunidad autónoma y en nuestra tierra».

La actual portavoz del PP andaluz entiende que «no es acumular poder» para el partido, sino «poder reforzar nuestro trabajo», ya que «he sido concejal y delegada de Gobierno y cuando alrededor de una mesa se sientan personas que creen en un mismo proyecto, se rema en común para hacerlo realidad y no hay lugar para excusas». Quien fuera también senadora por Almería destaca que «la gente te va a votar si han visto inversiones, si han visto mejoras, el final de una obra o una carretera… Si has hecho lo que has prometido».

Maribel Sánchez quiere «ser la voz de las necesidades de Almería en Madrid» y se compromete a «trabajar para intentar tener las infraestructuras hidráulicas necesarias porque estamos en una provincia muy seca, pero también ante un reto como país porque todo es agua, nuestra industria, nuestra economía y nuestra agricultura». Desde un territorio donde «se saca el máximo partido a cada gota», la candidata almeriense pretende «luchar contra uno de los ataques más infames, más miserables y más injustos que ha tenido el gobierno de España con esta tierra y el levante de nuestro país», en alusión a la reducción del trasvase Tajo-Segura. Así, presume de «una de las propuestas más importantes de Feijóo: un nuevo pacto nacional del agua» y señala los «44.000 millones de euros para lograr el acuerdo entre las comunidades» que persiguen los populares «porque si tú cedes yo también puedo ceder» y porque «ya dijo Juanma Moreno que Andalucía va a bajar 7 puntos en PIB si no tiene agua para su economía».

Nacida el 5 de agosto de 1979 en Vélez-Rubio, Maribel Sánchez es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada y tras ser directora comercial en una empresa privada, comenzó su vocación de servicio público en 2010 en el Ayuntamiento de Huércal-Overa como primera teniente de alcalde y concejala de Hacienda y Empresa hasta febrero de 2017. «Allí donde gestiona el Partido Popular se dan certidumbres y se caen muchos mitos», afirma la cabeza de lista almeriense. En su opinión «estamos gobernando en Andalucía con sentido común, con inteligencia, con políticas moderadas, centradas y valientes para dar solución a los problemas de los ciudadanos» y «ese es el mismo modelo que Alberto Núñez Feijóo quiere trasladar a España».

En este sentido, recuerda que «de los 92 millones presupuestado por el PSOE para Almería en los últimos cuatro años, apenas se han ejecutado 13, es decir, un 14%». Mientras, «las infraestructuras que ha hecho el PP y la Junta de Andalucía, solo en conceptos de depuración, aguas regeneradas y abastecimiento se acercan a los 200 millones de euros en los 103 municipios almerienses». Una comparativa en la que «gana la gestión del Partido Popular», según una candidata que asume, además, el compromiso de terminar «proyectos tan importantes como la llegada del AVE, que parece que Almería es otro planeta, un rincón olvidado por Pedro Sánchez y los gobiernos socialistas», ha considerado.

Maribel Sánchez Torregrosa La Razón

De esta forma, el Partido Popular intensifica su campaña en Almería porque «lo que está sobre la mesa es la gestión, quedaron atrás los tiempos de meter nuestros proyectos en un cajón y olvidarlos», asegura.

La formación confía en mejorar los resultados de las generales de 2019, donde el PP acabó siendo la tercera fuerza política, por detrás del PSOE y VOX, pero logrando dos actas de diputado como ellos. «Independientemente de la ideología, por mero sentido común, hay que votar a Núñez Feijóo», sentencia la cabeza de lista por Almería, ausente en la primera fotografía que se hacían en Madrid los principales candidatos provinciales para sostener la candidatura de su líder nacional. «Participaba como ponente en la Ley de Policías Locales de Andalucía y no quería que se retrasara una aprobación tan esperada y trabajada desde hace años», ha reconocido a La Razón.